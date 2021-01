Klaus (Trikolóra): Hlavně si to nerozházet u těch nejdůležitějších skupin voličských

reklama

Dobrý den. Já se krátce vyjádřím k nouzovému stavu v tomto nekonečném seriálu, který zažíváme.

Za prvé je zcela evidentní, že směřujeme k jakémusi trvalému lockdownu. Už i opozice je unavená, taková ta jako standardní a moc se nebrání. Pan ministr vždycky unaveně přečte, že pořád všechno pokračuje a konce světla nevidět.

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 5958 lidí

Já bych se zeptal, pane ministře, na jednu otázku. Strategie vychází z toho, že tady ta nebezpečná situace bude pár týdnů, nebo že to bude trvat měsíce, a nebo roky? Protože podle toho, jak se chováte, to vypadá, že naprosto spoléháte, že to bude pár týdnů. Chvíli to ještě vydržme a něco nastane. Já jsem přesvědčený, že tak jisté to není, ale evidentně z toho, jak vystupujete, co děláte, to tak vypadá.

Vaše strategie byla zpočátku, že bude chytrá karanténa. Tady ve sněmovně se o tom mlelo zleva zprava, všichni vládní představitelé omílali jak kolovrátek. Ukázalo se, že nic takového neexistovalo a při prvním nástupu virové epidemie na podzim se ten systém ani nezkusil moc rozjet, stát v tom nic nedělal, nepovolal lidi, aby tam pracovali, nic nezkusil. Vzniklo pár poměrně, myslím, kvalitních softwarů, kam to zapisovat, ale chytrá karanténa zkolabovala.

Pak byl vynalezen semafor vaším předchůdcem panem Vojtěchem Adamem a pak byl vynalezen PES vámi. Tento PES zase, co si budeme namlouvat, prostě nefunguje. už je asi počtvrté nebo popáté modifikován, bude se zavádět nový stupeň, šestý stupeň, a nyní jsme několik dnů ve čtvrtém stupni, ale stejně se nic rozvolňovat nebude. Čili to je strategie, která prostě nefunguje.

A další teďka hlavní mantra, všichni o tom mluví, je očkování. Já jsem tedy zatím zaznamenal o Vánocích, že neběžely moc pohádky a tyhle věci jsem sledoval, jak jedou ty kufříky a kdo první bude oočkovaný a kdo druhý. No ale řekněme si upřímně, při současném tempu očkování to bude trvat několik let. Potřebujeme ty lidi vakcinovat dvakrát, vakcína proti virům údajně po roce se musí obnovovat, čili než to doběhne, už zase znovu začneme očkovat ty starší lidi, tak to nevypadá na výrazně strategické řešení problémů.

Já když budu citovat, dneska nebo včera izraelský vrchní koordinátor vakcinace prohlásil doslova - cituji: Účinnost vakcíny Pfitzer je výrazně nižší, než udává výrobce a než jsme očekávali. - To nevím, jestli ve vašich očích taky konspirátor nějaký, ale četl jsem to dneska v renomovaných všech médiích, přímou citaci. Čili zase strategicky - proč jsme rezignovali na vlastní nákup vakcíny nebo dokonce na to zkusit její vývoj? Máme akademie věd a tady spousty miliard korun dáváme do výzkumu. Proč aspoň nemáme výzkumy, která vakcína je lepší, která je horší, jak je účinná, do kdy. Čili je z toho jenom politika, jenom médium. Najde se nějaký hlupák, o kterém se řekne - ten je proti vakcinaci. Já to nejsem, ale tím je to odbyto. Ale reálně vakcíny nejsou v těch krajích. Dnes je další zpráva, že dodávka se zase ještě snížila. No a upřímně Izrael má očkovanou už třetinu populace a neklesl počet nakažených, naopak je vyšší než v České republice. V Británii máme podobná čísla. Já čistě lidsky bych čekal, že zprávy budou přicházet - tak v Británii a v Izraeli už zdravotníci nejsou takřka nakažení, starší lidé... Ale nic takového nepřichází. Tak se nedivte, že to lidi lehoučce znervózňuje a vypadá to, že ta vakcinace řešením nebude.

Chtěli jsme tady otevřít...

Jednání přerušeno.

Dobré odpoledne, dámy a pánové, já bych rád zde vyjevil stanovisko Trikolóry k prodloužení nouzového stavu, návrhu vlády. Byl jsem přerušen krátce před obědem, tak to ve stručnosti jenom zopakuji, že nejsem robotického založení, tak nedokážu v půlce věty se přerušit a zase plynule navázat.

První myšlenka, kterou se domnívám je, že míříme k jakému trvalému lockdownu, protože jak i tady vidíte atmosféru ve Sněmovně - apatická standardní opozice, vláda už i takovým unaveným způsobem nás zase informuje a víceméně jako důkaz matematickou indukcí prodlužujeme a prodlužujeme nouzový stav dál a dál s nějakou asi tužbou, aby si už na to všichni zvykli a bylo to normální. My to za normální nepovažujeme.

Druhé - vznesl jsem otázku, zda vláda strategicky uvažuje tak, že se jedná o několik týdnů, které musíme překonat, anebo zda v této těžké situaci budeme měsíce nebo třeba i roky. Je zcela evidentní, že všechna opatření, která vláda dělá, míří spíš na to, že to bude 14 dní - ještě vydržte, schovejte se na gauči doma a jaksi počkáme, ono to nějakým způsobem bude lepší. Nejsem si jist, že to tak je a myslím, že se máme bavit o strategiích za situace, že tady ta situace bude trvat dlouhodobě.

Strategie vlády dosavadní, kdybych to shrnul, se dá rozdělit asi takto: V březnu a dubnu jsme myslím všichni podporovali opatření, která vláda zaváděla, jeden jako druhý, ale zhruba od toho května si myslím, že dochází k jistému zlomu. Nejprve jsme tady byli velice silně mediálně zahlcováni vystoupeními ve Sněmovně, že vše vyřeší chytrá karanténa. Ukázalo se, že se lidé akorát tím balamutili, žádná chytrá karanténa neexistovala, nebyla spuštěna. Potom byl velice populární ve své době Semafor a po nástupu pana ministra Blatného systém PES, který se asi už čtyřikrát modifikoval, nebo třikrát, když tak pan ministr mě opraví, teď se chystá zase další novelizace "psa" (PES), aby zase vypadal maličko nějak jinak. A řekněme si také upřímně, že podle toho "psa" (PES) se nic moc neřídí. To bylo zavedeno z toho důvodu, aby lidé i podnikatelé, živnostníci věděli zhruba, co se děje, mohli se na něco připravit, ale teď vidíme, že několik dní, co je ve stupni 4, ale vláda prostě řekne, že ne, že se nic rozvolňovat nebude, tak se nic nerozvolňuje a díky tomu je ten systém PES víceméně více než zbytečný.

Tak to byly ty strategie, které - ani jedna z nich nefungovala.

Nyní je tedy nejpopulárnější zdaleka strategie vakcinace. To myslím má široký souhlas většiny obyvatelstva. Já také samozřejmě velice podporuji, aby lidé, kteří se cítí ohroženi, se nechali naočkovat atd. Ale řekněme si, že zde ta vyhlídka, že to bude řešením problémů univerzálním, také není veliká, když zatím vidíme rychlost toho očkování, když vidíme ty zprávy, jak zase vakcíny bude méně, než se čekalo, tak zatím to vypadá, že by to tímto tempem trvalo několik let. I když se to zrychlí, tak si musíme uvědomit, že se každý ten člověk musí očkovat dvakrát a zhruba po roce, jestli tomu dobře lékařsky rozumím, se proti virovým nemocem lidé přeočkovávají. Čili vlastně ti dědečkové, babičky by zase šli znovu, a tohoto cíle bychom nedosáhli.

Je také velká otázka, zda lidé očkovaní už dále ten virus nešíří, nebo šíří. O tom panují divoké rozpravy. Já se nechci toho dělat soudcem, ale nejsem si tak zcela jist, že to je tak, že lidé, kteří budou naočkovaní, už nemohou vůbec ten virus dál šířit. Ale tak, či tak, máme země, které očkují daleko masivněji než my, Izrael, Velká Británie, a já bych lidsky čekal, že budou přicházet pozitivní zprávy, že už v Izraeli nejsou další nakažení, nebo naprosté minimum atd. Místo toho se dozvídáme, že Izrael má více nakažených než Česká republika a včera, jak jste asi zaznamenali, vrchní koordinátor očkování izraelský prohlásil, že vakcína Pfizer nefunguje tak, jak výrobce uvádí a jak bylo očekáváno. Samozřejmě nevím, možná pan ministr řekne, že to je konspirátor nějaký zlý, ale to jsou informace, a z Británie také žádné lepší zprávy nepřicházejí. Čili já jenom upozorňuji na to, že to může skončit jak s chytrou karanténou a s dalšími opatřeními, že to nebude strategicky dokonalé řešení problémů a spíš zase možná to obyvatelstvo v tom trošku balamutíme.

Chtěli jsme tady ve Sněmovně otevřít téma ochrany ohroženějších skupin, neboli bavit se o změně strategie vlády směrem k tomu, chránit ty nejvíce ohrožené lidi v domovech důchodců, v domovech seniorů a podobně, a ulevit lidem zdravým, školákům a dalším. Zkrátka změnit strategii.

Mgr. Václav Klaus Trikolóra



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Druhá věc, co jsem chtěl otevřít, byla změna strategie k větší aktivitě. Já když jsem byl mladý, tak třeba byla civilní vojenská služba a spousta těch mladých hochů pomáhala v nemocnicích, ve školách, v domovech důchodců a podobně. Čili já bych rozuměl, že vláda jaksi zdvíhá puzení k aktivitě, je výjimečný nouzový stav a skutečně všichni se musí podílet, zvlášť ti zdraví a mladí, ale nic takového já nevidím. Jsou to neustále jenom výzvy ke klidu, k nějakým zákazům, a já skutečně bych si velice přál, abychom obrátili to paradigma k úvahám tohoto typu. Já vím, že bylo málo sester v nemocnicích už před covidem, ale jaksi výuka zdravotní sestry trvá čtyři roky, nebo měla by trvat, vždycky trvávala, tak se to pak trošku změnilo, a teď už jsme v covidu rok. Tak je nějaký plán, když ta pandemie bude trvat dva roky, tři roky, čtyři roky, že z těch 500 miliard vrhneme nějakou významnou část na to, ať máme více sestřiček atd.? Čili skutečně chybí mi ta aktivita.

Spousta lidí, když je těžká doba, dokáže dělat něco jiného. Když byla válka, tak britské ženy vyráběly továrny na náboje (?), a to nebyly žádné strojírenské expertky, ale když vlastně polovina obyvatelstva čeká doma na home office a sledujeme naše statečné lékaře a sestry, zda to zvládnou, nebo nezvládnou. Já si myslím, že každá společnost musí čelit aktivně tomu nebezpečí a zapojit co nejširší počet lidí. A to se neděje, místo toho neustále tedy jenom zavíráme, a je to taková apatie. S tím nemohu souhlasit. Polovina lidí , co nezasedá ve Sněmovně, může dělat v trasovacím centru, prostě snažit se tu zemi zdvihnout. Jsme ve velkých problémech, umírá hodně lidí, máme obrovské škody, čili připomíná to nějakou válku nebo něco strašného, tak ta země musí vstát a začít s tím prostě bojovat každý, kdo může, a chránit ty slabé.

Já myslím, že se to neděje, že vláda se spíš snaží nikoho tak moc neurazit. Vidí, že 40 % lidí je jakoby spokojených, podporuje tahle opatření, tak se o ně jako opírá a víceméně dál nic.

Jsem skeptický k takovým těm vyjádřením vlády, které často zaznívají, ani ne tak od pana ministra Blatného, jako spíš od pana ministra Hamáčka - my jsme zastavili. Jo, teď jsme něco zastavili po Vánocích a podobně. No, já si myslím, že to není pravda. Se stejnou logikou vy jste něco nastartovali předtím v té epidemii, ale je dost možné, že teď několik dní mrzlo, tak počet nakažených klesal a teď je taková obleva, tak to zase bude stoupat. Netvrdím, že mám pravdu, ale spousta virových nemocí se takhle chová. Když jsou ty třeskuté mrazy, tak to moc není a pak v tom předjaří to nějakým způsobem kulminuje.

Takže nejsou žádná data, jestli je to tak nebo tak, ale vláda tady neustále má pocit, jako když nějakou páčkou zvyšuje a snižuje počet nakažených. Čili on ten virus různě nastupuje a ustupuje už rok. Na jaře řada zemí toho moc tolik nedělala. Ten virus tam ustoupil stejně jako v České republice.

Ta opatření upřímně. V pražském metru projede denně milion lidí. To můžeme. Nebo jezdívalo, teď asi méně za toho Covidu. No, to je možné, ale dva lidi na vleku na čerstvém vzduchu jet nemohou. Ale o tom ani tolik nechci mluvit, ale spíš o tom. Je tam tedy více nakažených v tom metru díky tomu, nebo není? Máme nějaká data, zkoušíme to měřit za pomocí našich vědců a nějakých úředníků, hygieniků, nebo na to jako rezignujeme? Jediná data, která jsou, že v Praze vypadá ta epidemiologická situace o trošku lepší, než jinde, tak to asi žádný dopad nemá.

Ale prostě něco zavíráme, něco necháme otevřeného. Desítky a stovky dělníků v nějaké velké fabrice mohou pracovat, dva číšníci nemohou pracovat. Zase stejná logika. Druháci ve škole jsou, třeťáci nejsou. A takhle můžeme jít krok po kroku a skutečně žádný vědecký základ v tom nenajdeme. A já si myslím, že ho musíme mít. Já jsem prostě chtěl - neprošlo to o pár hlasů - ale chtěl jsem, ať doložíte, že třeťáků je nakažených maličko a druháků hodně. Pak musím pokývat hlavou a říci - ano, je to velká váha a musíme takto postupovat. Ale já se bojím, že žádná data tohoto typu nemáte a ani je nikdo nezkoumá. Ale když se ukáže, že těch nakažených mezi těma skupinama je stejně, tak není žádný důvod třeťákům a dalším školy neotevřít.

Už se blížím k závěru. Většina těch rozhodnutí je tedy politická. Nerozházet si to u těch nejdůležitějších skupin voličských. Tohle teda nechat musíme, tohle zase ne. Můžeme fatalisticky čekat, ale nesmíme podle mě likvidovat ekonomicky statisíce míst.

Poslední věc, z kterého důvodu nechceme podpořit pokračování nouzové stavu, je, že společnost je rozdělená. Je rozdělená na velký počet lidí, kteří dílem mají velké obavy z té choroby. Za druhé často na ně ekonomicky současný lockdown nijak moc nedopadá. Buď mají zajištěný příjem od státu - my poslanci, ale nejenom samozřejmě - a víceméně ten jejich život plyne podobně.

Ale pak je tady obrovská skupina lidí, kteří jsou prostě v krachu a v ekonomickém zoufalství. Často jsou to paradoxně chudí lidé, kteří pracují příležitostně. Na ty se žádné ty vládní pomoci moc nedostanou, takže to je zase druhá část společnosti. A ta společnost je rozdělená. Že ta polovina trpí ekonomicky strašlivě a ta druhé ne moc. Já si myslím, že ta společnost se má snažit chovat soudržně a není možné přenášet ty náklady jenom na část společnosti, protože ji to strašlivě radikalizuje.

Já jsem se kdysi zastal pana poslance Feriho, když byl fyzicky napaden. Přestože s ním velice často nesouhlasím politicky, tak teď řeknu i druhou věc. Ta společnost už se nebrání ani takovým věcem, že je naprosto za hranou chodit někomu k domu a něco mu tam nosit a něco tam křičet. Demonstrovat se má před Sněmovnou nebo na Václaváku, ale zase se společnost má bránit i proti takovýmto výstřelkům. Ale je to důsledek toho, že právě z poloviny obyvatel děláme pitomce, nějaké konspirační teoretiky a naprosté magory a často jsou to lidé zoufalí, kteří nevědí, kudy dál. Tak to je ten druhý důvod.

My nechceme podpořit tento stav zoufalství a čekání, nikoliv nouzový stav, a nepodporujeme tuto strategii vlády. Velice bychom apelovali na to, aby se změnila v tom duchu, ve kterém jsem mluvil. Děkuji.

Psali jsme: Klaus (Trikolóra): Ohrožujeme zdravé a ekonomicky likvidujeme lidi po statisících Hádky v Trikolóře: Obviňování. Tvrdý Klaus ml. A temná konstrukce Klaus (Trikolóra): Jsme proti jakémukoli násilí Klaus (Trikolóra): PSA budeme spíš jíst než ho sledovat…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.