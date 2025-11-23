Ředitelství silnic a dálnic otevřelo druhou část D35

„Závěr letošního roku je ve znamení dokončování celé řady dálničních projektů, které dálniční síť prodlouží o dalších 66,7 kilometru. Zdaleka nejvíc jich bude právě na D35, kde se kromě druhé etapy mezi Křelovem a Slavonínem otevřou další čtyři úseky v souhrnné délce 32,7 kilometru. Za poslední roky se výrazně zrychlila příprava všech zbývajících úseků. Díky tomu bude D35 hotová do pěti let a stane se alternativou k přetížené D1,“ říká ministr dopravy v demisi Martin Kupka.
Stavba Křelov – Slavonín II. etapa spojuje dva úseky dálnice D35 u obce Křelov a přímo navazuje na první část západního obchvatu Olomouce dokončenou na podzim 2007. Součástí nově zprovozněné stavby jsou tři mosty na dálnici, téměř půl kilometru dlouhá protihluková stěna, řada přeložek silnic nižších tříd a také nová mimoúrovňová křižovatka Křelov. Je všesměrná s okružním prstencem v dolní úrovni a zajistí spojení z Olomouce jak na Mohelnici, tak na D46 ve směru na Brno. Loni v srpnu se povedlo uzavřít dohodu se stavebními firmami a práce zrychlit o víc jak pět měsíců, za což dostanou zhotovitelé odměnu ve výši 24 milionů Kč. Už v létě tohoto roku se zprovoznil jeden pás dálnice a ulevilo se tak okružní křižovatce u Globusu.
„V případě trasy dálnice D35 mezi Křelovem a Slavonínem se jedná o velmi důležitý úsek. Zprovozněním této druhé etapy jsme dokončili západní obchvat Olomouce, který unese vysoké intenzity nejen tranzitní dopravy. Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 000 aut denně, kvůli tomu vznikaly kolony, které by díky dálnici měly zmizet. Tímto úsekem vznikl nepřerušený tah mezi Mohelnicí a Lipníkem nad Bečvou. Původní silnici I/35 spolu s původním mimoúrovňovým křížením u Křelova přeřadíme do kategorie komunikací nižších tříd,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Celá dálnice D35 by měla být hotová v roce 2029. Ministerstvo dopravy aktuálně vybírá koncesionáře PPP projektu na realizaci posledních dvou úseků mezi Opatovcem a Mohelnicí, jež by měla začít příští rok.
Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 258,8 kilometrů nových staveb. Jedná se o 184,7 km dálnic a 74,1 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 131,1 km dálnic a silnic I. třídy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva