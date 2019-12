Klaus (Trikolóra): Nepochopil jsem, jak to ovlivní rodiny v hmotné nouzi

Dámy a pánové,

udělal jsem si takový výzkum, takový vlastní. Zjistil jsem, že řečníci jsou nejvíc agresivní hned ze začátku ve dvě hodiny a v půl třetí, a potom, když je to jednání třeba v deset večer. A naopak nejklidnější jsou tak okolo šesté hodiny odpoledne, což je právě teď, tak já také vystoupím velice klidně v tom odpoledním opozičním okénku, kdy vládní koalice zamítá jeden z těchto návrhů za druhým. K tomu prvnímu jsem se taky nepřipojil, k těm důchodům, protože to byla taková spíš lidovecká předvolební debata. Jako bookmakerovi mi z toho vychází předseda Bělobrádek, místopředseda Jurečka a dál to asi už bylo stejně zamítnuto.

To druhé jsme podpořili, nebo jsem podpořil, protože kolegyně Majerová je nemocná, protože stát skutečně teď často likviduje firmy, a soud pak ukáže, že to bylo naprosto nesprávné. Čili to bylo vážné téma. A tím chci právě navázat k tomuto bodu, že i toto je samozřejmě téma vážné, kolik orgánů státní správy má být umístěno přímo v centrálním městě Praze a kolik nikoliv. Asi víte, že máme nějaké vysoké soudy v Brně, máme nějaký báňský úřad v Ostravě. A je to určitě reálné téma.

Bylo tady zmíněno, že poslanci nepodpořili sídlo sportu v Bruntále. Tak já jsem patřil k těm, kteří to velice srdečně podporovali, ale byl jsem přehlasován, což respektuji. V této věci jsem také zcela neutrální, protože v Peci pod Sněžkou žádný úřad být nemůže, jsou tam obrovské problémy s parkováním a obecní úřad je taková malá pastouška. Takže jsem v tom zcela neutrální.

A k té věci, návrh, jak je teď předložen, myslím si, že má velkou slabinu, a sice v tom, že určuje vlastně změnu sídel do krajských měst. A já si myslím, že máme tady zkušenost, že před zhruba - abych to neřekl hloupě a nebyl jsem šikanován, že dávám dezinformace - asi před 18 lety vznikly kraje, jestli se nemýlím, nebo v nějakém takovém čase, asi deset let jsme je neměli. Takže vznikly kraje a ve všech krajích vznikly obrovské úřady - prostě školské úřady, krajské a další, kde jsou stovky a stovky úředníků, a víceméně nestalo se nic z toho, co pan předkladatel tady jako v dobré mysli předpokládal, že jakoby nastane. Společnost je pořád stejně rozpolcená, pořád stejně volí, jinak některé kraje, jinak druhé, vzdělanostní úroveň je někde takováhle a někde taková. Čili já si kladu otázku, jestli by se ten zákon neměl spíš přepracovat. A kdybychom to mysleli skutečně, tak skutečně umístit státní úřady do oblastí, kde se ta práce získává těžko, kde skutečně není bohatství osob - Valašsko, Šluknovsko, Ašský výběžek - a tam tedy ať stát vybuduje ten úřad a díky tomu tam vzniknou ty restaurace a všechno další, jestli by to nebylo jako smysluplnější, než to jako umístit jenom do těch krajských měst, která už mají stejně přiměřeně těch krajských úřadů něurekom, jak by řekli Slováci, a žádné dobro z toho nikomu nevzniká, kromě těch samotných úředníků.

Tak to je jedna věc, co jsem chtěl vlastně k té diskusi, když se tady vede, protože to stejně bude zamítnuto, máme to klidné odpoledne.

A druhá, jsem nějak nepochopil, jak to ovlivní ty rodiny, jak jste říkal, že jsou na kraji třeba té hmotné nouze, nebo prostě úplně už v rozvratu ta rodina, tak tam jsem nerozuměl, jak jim prospěje to, když nějací úředníci přijdou z Prahy do toho krajského města, přijedou, jestli, kde je tam ta přímá vazba, co se tomu člověku dobrého stane. Jestli třeba bude koukat, že má hezký kabátek ta paní úřednice, nebo co mu to tak prospěje. Ale jinak je to k diskusi a já to zamítat nebudu, tenhle návrh.

Děkuji.

