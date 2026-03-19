„Čemu se diví?“ Pavel nepojede na summit NATO. Známe důvody

Dojde na slova vicepremiéra Petra Macinky. Prezident Pavel nebude Českou republiku zastupovat na summitu NATO, který se koná počátkem července v turecké Ankaře. Důvod k tomu paradoxně dal sám Petr Pavel. Ten si na jednu stranu přál na rokování šéfů členských států Aliance vyrazit, z druhé strany však začal ostřelovat vládu za výši výdajů na obranu, a to dokonce i během svých veřejných vystoupení v zahraničí.
Proto došlo k dohodě premiéra Andreje Babiše s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, že na summit raději vyrazí oni a prezident zůstane doma. Vláda totiž nemá jistotu, jak by Pavel v Ankaře před západními lídry vystupoval, co by říkal o vládě, a hlavně k čemu by republiku zavázal.
Kromě toho jsou to právě Babiš s Macinkou, kteří mají z Česka nejbližší osobní vazby na amerického prezidenta i jeho bezprostřední okolí, a lze očekávat, že summit bude na Trumpův popud na prvním místě právě o zbrojních výdajích evropských členských zemí NATO.
K věci se ve čtvrtek ráno před odletem na schůzku unijních lídrů vyjádřil premiér Andrej Babiš.
„Jsme kritizováni za to, že jsme v rozpočtu na rok 2026 nenavýšili peníze do obrany ještě víc, protože jsme je navýšili o 24 miliard. Veřejně jsme za toto naše rozhodnutí kritizováni. Jednání s panem prezidentem můžeme příště vysílat do Deníku N. Fascinuje mě, že jednám s panem prezidentem a druhý den si přesně ten náš rozhovor přečtu (v Deníku N, pozn. red.). Když nás všichni vyzýváte, že máme rozpočet na obranu Američanům vysvětlit, tak proto na summit NATO půjdu já, abych to panu Trumpovi vysvětlil, a se mnou pan Macinka, který o tom s Donaldem Trumpem už jednal. Je logické, že tam pojedu já s Macinkou, a ne pan prezident, který nás kritizuje i v zahraničí. Potřebujeme, aby Českou republiku obhajoval někdo, kdo o tom rozhodl a kdo ví, jakou strategii budeme mít,“ poskytl vysvětlení premiér před odletem do Bruselu.
Vláda zjevně nehodlá připustit, aby prezident, kterého část politické scény i veřejnosti vnímá jako opozičního předáka, na vrcholovém setkání NATO útočil na vládu, přestože sám nijak rozpočet neovlivňuje a nepatří to k jeho pravomocím. Nepřímo to ve středu uvedl šéf diplomacie Petr Macinka.
„Pan prezident opakuje jasně opoziční teze a trošku mě mrzí, že je opakuje i v zahraničí. Čtu články, že prezident na svých zahraničních cestách kritizuje vládu. Já bych si nikdy nedovolil v zahraničí kritizovat prezidenta republiky, přestože ho považuji za lídra opozice. Nedovolil bych si v zahraničí dokonce kritizovat ani takové obskurní politické postavy, jako je Zdeněk Hřib. To se prostě v zahraničí nedělá, je to nevhodné a nemělo by se to dít,“ komentoval v pořadu Interview ČT24 ministr zahraničí Macinka výstup prezidenta během jeho návštěvy Litvy, kde se Pavel za obranné výdaje opřel do Babišovy vlády.
Neúčast prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance je správná i podle hlavního zahraničněpolitického experta Motoristů sobě a dlouholetého europoslance Jana Zahradila.
„Je přece logické, že neformální lídr protivládní opozice nemůže zastupovat vládu na tak důležitém zasedání. Mimo jiné i proto, že by zase mohl slíbit něco, co vláda nemá v programu,“ sdělil Zahradil pro ParlamentníListy.cz.
Bývalý ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda upozorňuje, že pokud se podle vlastních slov chystá prezident Pavel podepsat státní rozpočet, měl by ho i hájit, což se přímo týká i zbrojních výdajů na letošní rok.
„Prezident republiky tím, že rozpočet podepisuje, ho konfirmuje. Mohl by ho nepodepsat a začal by platit i bez jeho podpisu. Tím, že se ho chystá podepsat, což veřejně avizoval, ho konfirmuje a musí se za něj stavět. Vysvětlovat světu, proč a jaký rozpočet máme, půjde logicky autor rozpočtu, tedy vláda a konkrétně premiér. Kdyby na summit NATO jel Petr Pavel, buď by tam musel říkat, že ten rozpočet na letošní rok je zcela správně, čímž by popřel všechno, co doteď řekl, anebo by ho i dále kritizoval, ale to nemůže, protože ho sám podepíše. Je proto naprosto v pořádku, že na summit pojedou premiér a ministr zahraničí,“ konstatoval exministr zahraničí a šéf Diplomatické akademie Cyril Svoboda.
Velmi podobně celou věc vidí i někteří zkušení čeští diplomaté, kteří se v minulosti i summitů NATO účastnili. Jede z nich pro ParlamentníListy.cz v neformálním rozhovoru popsal překvapení nad tím, že se prezident diví tomu, když vláda jeho účast v Ankaře nechce.
„Divím se, že se tomu prezident diví. Naprosto bezprecedentně pokálel vládu vlastní země v zahraničí, což se prostě nikdy nedělá, a potom hraje překvapeného, že ho vláda nepustí na summit NATO, aby v té laciné kritice pokračoval? S kým by tam chtěl o českých výdajích na obranu jednat? S Donaldem Trumpem, kterého označil za odpudivou lidskou bytost, které by nepodal ruku? V té chvíli, kdy jsem četl Pavlovu veřejnou kritiku české vlády při jeho návštěvě Litvy, bylo jasné, že do Ankary pojede premiér. Prezident si za to může sám. Andreje Babiše trochu znám a nedovedu si představit, že by byl ochoten takto riskovat a nechat Pavla před spojenci, a hlavně před Trumpem cokoli vykládat k tématu, o kterém nerozhoduje a za které je odpovědná právě vláda. Nikdo se tomu nemůže divit,“ řekl nám diplomat, který je stále v aktivní službě a respektujeme jeho přání zůstat veřejně v anonymitě.
