„Děkuju panu profesoru Nutelle.“ Babiš se vysmál Fialovi

„Vy dobře víte, že opozice kromě Babiše neumí vůbec nic,“ poznamenal.
Důležitá zpráva podle předsedy vlády je, že průměrná cena paliv za březen je 40,70 za litr. Babiš toto číslo vyčetl z papírku, který si přinesl s sebou.
„Někde jsme měli v týdnu i 53 korun. Takže si umí všichni dopočítat, jaká je tam marže. A já bych chtěl všem poděkovat, jak reagují na moji výzvu,“ zdůraznil Babiš.
Na pondělí prý chystá jednání s hlavními hráči na trhu pohonných hmot. Jednání se prý účastní firmy, které obsluhují 90 procent trhu. „A samozřejmě budeme chtít, aby byli solidární, aby nezneužívali tu situaci, která se děje v íránském konfliktu,“ zaznělo z úst Andreje Babiše.
Ing. Andrej Babiš
„My na to máme evropskou regulaci a my bychom mohli snížit maximálně 1,95 Kč na litr. No a co by se stalo? Stalo by se to, že by se to ztratilo po cestě. Pokud si vzpomenete, tak stávající opozice, bývalá koalice, snížila DPH u potravin z 15 procent na 12. Bylo to 13 miliard. A kde jsou? Nikdo neví! Asi to zůstalo tam v těch řetězcích. Takže snižovat DPH je nesmysl. Spotřební daň, ta nestojí za řeč. A pokud tady měli velcí hráči marži 10 korun, no tak by mohli být solidární. Takže já se těším na to jednání. Takže mě sledujte. Jedině na mém kanálu se dozvíte pravdu.“
Nakonec se zastal malých čerpacích stanic, u kterých jsou marže mnohem menší, takže ty prý vůbec nekritizuje.
