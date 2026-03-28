„Děkuju panu profesoru Nutelle.“ Babiš se vysmál Fialovi

28.03.2026 18:12 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Jedině na mém kanálu se dozvíte pravdu!“ Andrej Babiš promluvil o cenách pohonných hmot a prozradil, co chystá na pondělí. Zmínil i „profesora Nutellu".

Popisek: Premiér Babiš na tiskové konferenci

„Krásný den všem. Svítí sluníčko a mám pro vás skvělou zprávu. Představte si, že na základě mé výzvy už snížili cenu hlavní hráči, což znamená čerpačky na D1 z 51,90 na 49,90,“ pochlubil se Babiš na videu, které nechává kolovat po sociálních sítích. „Takže 2 koruny dolů. No a já bych chtěl poděkovat panu profesorovi Nutelle, že tady propagoval čerpačku Průhonice. Mimochodem je to gastropumpa roku. Tady se všechno peče a vyrábí ručně. No a tady je 47,90. A vždycky tahle pumpa byla na dálnici nejlevnější,“ pousmál se Babiš.

Jedním dechem dodal, že tady primárně nejde o pumpu.

„Vy dobře víte, že opozice kromě Babiše neumí vůbec nic,“ poznamenal.

Důležitá zpráva podle předsedy vlády je, že průměrná cena paliv za březen je 40,70 za litr. Babiš toto číslo vyčetl z papírku, který si přinesl s sebou.

„Někde jsme měli v týdnu i 53 korun. Takže si umí všichni dopočítat, jaká je tam marže. A já bych chtěl všem poděkovat, jak reagují na moji výzvu,“ zdůraznil Babiš.

Na pondělí prý chystá jednání s hlavními hráči na trhu pohonných hmot. Jednání se prý účastní firmy, které obsluhují 90 procent trhu. „A samozřejmě budeme chtít, aby byli solidární, aby nezneužívali tu situaci, která se děje v íránském konfliktu,“ zaznělo z úst Andreje Babiše.

Pár slov věnoval i spotřební dani u paliv.

„My na to máme evropskou regulaci a my bychom mohli snížit maximálně 1,95 Kč na litr. No a co by se stalo? Stalo by se to, že by se to ztratilo po cestě. Pokud si vzpomenete, tak stávající opozice, bývalá koalice, snížila DPH u potravin z 15 procent na 12. Bylo to 13 miliard. A kde jsou? Nikdo neví! Asi to zůstalo tam v těch řetězcích. Takže snižovat DPH je nesmysl. Spotřební daň, ta nestojí za řeč. A pokud tady měli velcí hráči marži 10 korun, no tak by mohli být solidární. Takže já se těším na to jednání. Takže mě sledujte. Jedině na mém kanálu se dozvíte pravdu.“

Nakonec se zastal malých čerpacích stanic, u kterých jsou marže mnohem menší, takže ty prý vůbec nekritizuje.

