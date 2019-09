Knotek (ANO): V Evropském parlamentu budeme naše zájmy důrazněji prosazovat a hájit

Vážení přátelé, uplynulý pátek jsme spolu s mým pracovním týmem zahájili činnost naší europoslanecké kanceláře, která se nachází v pražském Kongresovém centru. A věřte, že to pro nás nebyla jen jakási formální sláva. Tým hnutí ANO a mých spolupracovníků jsme tím především chtěli všem vám říct, že jsme vždy k dispozici. Naším cílem je propojit Evropu a hájit v jejím rámci cíle a zájmy českých firem i zahraničních firem, které působí u nás v ČR. Je pro nás velmi důležité, abychom spolu byli v kontaktu, abychom si navzájem vyměňovali to, co je podstatné, abychom věděli, co se máme na úrovni Evropské unie snažit prosadit. Velmi si vážím toho, že na slavnostní zahájení přišli zástupci z různých sektorů napříč. Evropská unie pro nás totiž představuje především obrovské příležitosti, ale samozřejmě i určité hrozby a je to ten "zelený úděl", je to celková změna ekologického myšlení, celková změna této filosofie a ČR má velký potenciál se v tomto neztratit. Na druhou stranu, kdybychom to nerealizovali uváženě, tak by se mohlo stát, že by mohla být například ohrožena pracovní místa a některé více postižené regiony, jakými jsou například právě regiony uhelné, mezi něž spadají kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezký, by mohly v budoucnu mít velké problémy. Náš tým je připravený se o všem s vámi radit, a tak budeme schopni napříč všemi různými výbory v Evropském parlamentu naše zájmy důrazněji prosazovat a hájit. Děkuji vám všem za stálou podporu.

Ing. Ondřej Knotek ANO 2011



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV