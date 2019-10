Kobza (SPD): Můžeme směle říct, že jsme s židovskou komunitou na jedné lodi

Děkuji, pane předsedající. Já bych napřed rád vaším prostřednictvím vznesl dotaz na předřečníka. Nechápu jeho poznámky, jaký to mělo vztah k projednávanému antisemitismu. Ale třeba mi to vysvětlí.

Jak už zde zaznělo v předchozích příspěvcích, v podstatě byla zde řečena řada statistik, řada údajů, řada názorů. Já se pokusím to doplnit. Hnutí SPD jednoznačně odsuzuje jakékoliv paušalizování nebo rozdělování lidí, odsuzujeme antisemitismus. My dělíme lidi na slušné a méně slušné.

Rád bych se vrátil k otázce souvislosti mezi nárůstem antisemitismu, zejména v západní Evropě, v souvislosti s obrovským nárůstem migrace z muslimských zemí, protože imigranty můžeme dělit na ty legální, kteří se rádi, přirozeně a ochotně integrují do společnosti, která jim poskytla azyl a ochranu, respektují naše zvyky, pracují, platí daně. A potom jsou zde imigranti, které bychom mohli, abych použil termín Benjamina Kurase, označit spíše jako kolonisty, kteří přicházejí s tím, že naše evropská kultura je podřadná, a snaží se nám vnutit tu jejich. A kromě pocitu nadřazenosti a již zmíněného antisemitismu si do našich domovů s sebou přinášejí i své války politické, etnické, náboženské, přinášejí si vraždy ze msty a krevní mstu. A takoví imigranti jsou pro nás nepřijatelní, například právě proto, že jejich podíl na růstu agresivního antisemitismu v západní Evropě je jasný a nezpochybnitelný.

Zde v České republice prozatím podobné problémy nemáme a já jsem si jist, že to je jednak historicky dobrým soužitím s židovskou komunitou, a hlavně díky omezenému podílu České republiky na imigrační vlně z muslimských zemí do Evropy z posledních let. Důkazem toho je i to, jak oblíbenou destinací pro Izraelce je Praha, kde se cítí bezpečně. A toto mně potvrdilo několik Izraelců, se kterými jsem měl možnost se setkat v poslední době.

Nechci se zde primárně zabývat spojitostí antisemitismu a vývoje v Izraeli, ani v Palestině, protože nyní po volbách je tam situace nejasná a napjatá, a myslím si, že to ani není meritum problému, který bychom tady měli diskutovat. Budu se tedy držet zde v Evropě, kde jsme doma a za kterou máme zodpovědnost a kde zejména v její západní části dochází k nárůstu protižidovských nálad v měřítku, se kterým se rozhodně nemůžeme smířit. Zazněla zde řada statistik, také tady mám nějaké, že průzkum vytvořený ve spolupráci s Institutem pro výzkum židovské politiky odhalil, že 80 % dotazovaných považuje ve své zemi, západní Evropě, antisemitismus za základní problém a 44 % z nich zažilo vloni alespoň jeden antisemitský incident na vlastní kůži.

Já bych se rád vrátil trošku do minulosti. Zanedlouho si budeme připomínat smutné čtvrté výročí útoku na pařížský klub Bataclan s téměř stovkou obětí. O čem se moc nemluvilo, bylo to, proč byl pro útok vybrán právě Bataclan? Bylo to proto, že majitelé budovy jsou Židé.

A když 7. ledna 2015 došlo k vyvraždění redakce Charlie Hebdo, na to navazoval přímo útok na košer lahůdkářství ve východní části Paříže, kde muslimský útočník držel rukojmí, které posléze čtyři zastřelil. Držel je tam jako rukojmí za to, aby útočníci z Charlie Hebdo, kteří se skrývali, mohli odejít. Společným jmenovatelem těchto a dalších útoků je, že pachateli byli imigranti, ať už to byla první, druhá nebo třetí generace. A je to jenom vrchol (?) pomyslného ledovce.

Tyto násilné útoky v maximální možné míře jsou produktem právě masivní, nelegální imigrace, kterou v současnosti se snaží evropské úřady legalizovat a už nemluví o přerozdělování, ale o přesídlování. Dostáváme řadu deklarací o tom, jak máme přijímat stále větší a větší množství migrantů, jak je máme zachraňovat odevšad apod. Ale všichni mají společné jedno. V podstatě otevírají dveře Evropy, která je bezbranná, otevírají dokořán. A lidé, kteří sem přicházejí, jsou poslední, kteří by chtěli Evropu budovat. Oni ji přicházejí ovládnout.

A antisemitismus je jenom jedním z průvodních jevů. Podívejme se koneckonců, co se děje teď v České republice. Měli jsme tady v nedávné době tři brutální útoky imigrantů na naše občany. A co na to říká ministr vnitra? Nic, protože tady není. Bude snad platit to, co řekl Sarikchán (?) v Londýně, že si máme na toto násilí zvykat. Musíme si uvědomit, že jsou to zločiny, které by bez migrace tady nebyly. A naši občané by nezápasili o život někde v nemocnici.

Tady v tom směru se antisemitismus promítá s určitou nenávistí vůči křesťanské a západní civilizaci jako takové. Takže můžeme směle říct, že jsme s židovskou komunitou na jedné lodi. A musíme velmi rázně toto všechno odmítnout, musíme vyzvat naše bezpečnostní složky, aby jednaly. A musíme se vzepřít nesmyslům jako je režim strpění, že imigrant, který tady spáchá zločin, tak po odpykání trestu ho není možné vypovědět, ten tady může zůstat dál a bude na svobodě.

Počty útoků, které jsou motivovány antisemitismem v západní Evropě meziročně narůstají. A je jenom otázkou, kdy se dočkáme podobného vývoje tady u nás. V Německu v roce bylo 1 646 antisemitských trestných činů. Velký počet zaznamenala Velká Británie, Francie. Ale jediná země, která zaznamenala pokles těchto činů bylo Maďarsko, které jak víte, se velmi účinně brání migraci. Já abych tedy uzavřel svůj příspěvek do diskuse tím, že je jednoznačně prokázáno, že nárůst antisemitismu v Evropě je v přímé souvislosti s migrací. A není možné tedy, abychom bojovali proti antisemitismu bez toho, že budeme bojovat proti nelegální migraci, protože jsou to jenom naše úřady, které smějí rozhodovat, koho sem pustíme a koho ne. Nebude to rozhodovat nějaký Řek v Bruselu.

Děkuji vám.

Mgr. Jiří Kobza SPD



poslanec

