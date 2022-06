Kobza (SPD): To je cesta do pekel a nebude to fungovat

reklama

Dámy a pánové, dobrý den.

Já bych se vrátil k otázce elektromobility, kterou se zabývám už několik let. A myslím si, že zásadní chyba, která se děje teď v tento moment, je, že veškerou elektromobilitu se snažíme sesypat do jednoho pytle, protože ono to tak nebude fungovat. Jiná situace je posouvat se po městě, kde jsou nabíječky a kde jezdíte relativně krátké tratě do nějakých, já nevím, deseti kilometrů, patnácti kilometrů po Praze třeba, a druhá věc je, když se potřebujete posunout z Prahy do Břeclavi. Tak to je zapotřebí také chápat.

Druhá věc je, samozřejmě že elektromobily teď jsou natolik drahé a natolik problematické, že v podstatě lidé, kteří jsou na autech závislí, tak si je pořizovat nebudou. A jde o to, že v současnosti, když máme plán všechno elektrifikovat, tak si uvědomte, jaký máme plán výstavby dalších elektráren a dalších zdrojů elektřiny, protože je otázka, aby to celé unesla přenosová síť, a je otázka, abychom tu elektřinu vůbec byli schopni dát dohromady.

Takže prosím vás pěkně, uvědomte si, že řešení, že to sesypeme všechno dohromady jako vodáky na Sázavě a kapitána Primátora Dittricha na Vltavě, tak to je cesta do pekel a nebude to fungovat. Věřte mi, nebude.

