Kocmanová (Piráti): Boj za pomoc obětem znásilnění ještě nekončí

Boj za pomoc obětem znásilnění ještě nekončí.

Pomůže nová úprava definice znásilnění obětem? To ještě vůbec není jisté! Napříč stranami jsme se shodli, že v nové definici rozšíříme pojem bezbrannost. Tak, aby zahrnoval i případy, kdy došlo k zamrznutí oběti. Jenže ďábel je vždy v detailu. V současném návrhu je totiž bezbrannost definovaná tak, že by do ní opět část obětí nespadala. Proto jsme za Piráty podali několik připomínek, kterými tuto situaci chceme napravit. Také chceme definici rozšířit o případy násilí odehrávající se ve vztahu. To také doposud v návrhu chybělo.

Co bude dál? Ministerstvo spravedlnosti bude připomínky zpracovávat a doufejme, že návrh upraví. Výslednou verzi pak posune dál vládě. Budu to samozřejmě dál sledovat a udělám maximum pro co nejlepší výsledek a co nejefektivnější pomoc obětem.

