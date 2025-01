Kocmanová (Piráti): Holky do IT. Green jobs & energetika

Budoucnost trhu práce je v našich rukou.

Před vánoci jsem byla na inspirativní akci o trendech na pracovním trhu a ráda bych s vámi nasdílela, co mě zaujalo nejvíc.

Rodiče chtějí pracovat: pouze 7 % rodičů s dětmi do 4 let si nepřeje pracovat. To znamená, že 93 % rodičů pracovat chce, ale z toho jen 48 % dnes už pracuje. To je obrovská příležitost dostat na trh práce velkou spoustu lidí. Zároveň je to aktuálně velká ztráta pro firmy v situaci, kdy 50 % firem v dalším růstu blokuje nedostatek kvalifikovaných lidí. Potřebujeme podmínky, které rodičům - zejména ženám, které jsou pečující nejčastěji - nástup do práce umožní.

Holky do IT: Projekty jako Czechitas ukazují, že ženy mohou být v čele digitální transformace. Znalosti AI a podpora ženského leadershipu jsou skvělou cestou.

Green jobs & energetika: Do budoucna rostoucí sektor. Je třeba umožnit rekvalifikace na smysluplnou práci, která pomůže udržitelnosti naší planety. Například sektor jaderné energetiky bude v následujících letech nabírat až 2 600 lidí.

Nesmíme se bát změny práce a rekvalifikace. Úřad práce stále nabízí mnoho kurzů, od digitálních dovedností až po zelené inovace. Loni se přihlásilo 60 tisíc lidí.

Na nás politicích je nastavit co nejlepší podmínky. Proto s Piráty navrhujeme několik opatření jak rozhýbat ekonomiku, v souladu s konceptem flexicurity. To může rozhýbat pracovní trh, pomoci firmám, ale zároveň posílit práva zaměstnanců a podpořit ty, kdo chtějí změnit práci. Víc o tom v našem programu Republika v pohybu.

Klára Kocmanová Piráti



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kocmanová (Piráti): Prosazujeme lepší vzdělávání soudců Kocmanová (Piráti): Kdo byl odposloucháván, má právo se to zpětně dozvědět Kocmanová (Piráti): Musíme změnit jednací řád a zkrátit projevy Kocmanová (Piráti): Odmítáme absurdní internetovou daň