Kocumová (LOL!): V Liberci slibovali smršť investic... a skutek utek

Vedení města během léta připravuje rozpočtový výhled. Jeho základní obrysy známe už teď. A zatím potvrzuje to, co jsme říkali už při schvalování rozpočtu města: Dokud koalice nenajde odvahu ke škrtům v provozních výdajích, na investice, opravy a údržbu majetku nebudou peníze. A to přesto, že právě vysoké investice v následujících letech byly a jsou jedním z hlavních témat současného vedení.

Nejvíce se má ušetřit na už tak enormně podfinancované veřejné zeleni. A rekonstrukce bazénu má být možná jen za cenu dalšího zvýšení zadlužení města. Rozpočtový výhled je k dispozici ZDE, LOL! analýza hlavních položek ZDE.

Při schvalování rozpočtu v únoru 2019 jsme upozorňovali na neudržitelný vývoj hospodaření města. Zatímco běžné příjmy města vzrostly od roku 2017 o 11%, nejdůležitější opakující se výdaje vzrostly o celých 28%. Srovnání s rokem 2017 je důležité, protože to byl poslední rok, kdy město hospodařilo s přebytkovým rozpočtem. Tvrdili jsme, že více peněz na investice a opravy, mimo jiné na plnění předvolebních slibů o lepších silnicích, chodnících a úklidu, bude vyžadovat razantní omezení ostatních výdajů města.

“Rozpočtový výhled naše slova potvrzuje. Do konce roku 2023 se rozpočet sice má dostat k vyrovnanějšímu hospodaření, ale jen za cenu úspor v zeleni, na úklidu města, na školách a v kultuře, a na omezení investic a oprav. Na velké investice peníze nezbývají a na plánovanou rekonstrukci bazénu si město hodlá vzít nový úvěr.” upozorňuje Jaromír Baxa.

Zuzana Kocumová připomíná: “SLK patřili mezi nejhlasitější kritiky toho, že město málo investuje a svou kampaň postavili na tom, že “Liberec má starosti”: špínu a nepořádek všude možně, málo parků, hřišť, chodníků, pomalé opravy silnic a podobně. Samolepky ještě teď najdete na každém rohu. Slibovali skoro až smršť investic, viděli v tom “rozvoj” a důkaz funkčního vedení města. Pokud budou takto pokračovat, tyhle své sliby ani zdaleka nesplní. A že si toho jsou vědomi, jen to nepřiznávají a dál mluví o investicích, jasně naznačuje i připravovaný rozpočtový výhled.”

Absurdní je, že plánování investičních akcí přitom rozpočtovou realitu vůbec nesleduje a co víc - nenajdete je ani v rozpočtovém výhledu! A přesto se plánuje. “Hrozí, že vynaložíme desítky milionů na projektové dokumentace zcela zbytečně” upozorňuje Jaromír Baxa a názorně to dokládá na příkladu připravované rekonstrukce bazénu.

JAK SE NA MĚSTĚ PLÁNUJE

15.7. byla vypsána veřejná zakázka na zhotovení projektové dokumentace, za kterou město dá okolo 32 milionů.

Celková cena rekonstrukce je pořád odhadovaná cca kolem 500 mil. Kč bez DPH.

Přitom rozpočtový výhled počítá s tím, že se na stavbu vezme r. 2021 úvěr 340 mil. Kč, který se první roky ani nebude splácet. Jiné prostředky na opravu bazénu město připravené nemá.

Navíc - rozpočtový výhled zároveň říká, že nový úvěr si město bude moci vzít až v roce 2023, a to jen ve výši 160 mil. Kč, aby město neporušilo meze zadlužení dané zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

Matěj Linhart, člen finančního výboru, k tomu říká: “Odpovědný manažer by v téhle chvíli znovu prověřil, jestli se do takto navržené rekonstrukce pouštět, když na ni evidentně nejsou peníze ani z úvěru. Prošli jsme bazén a máme za to, že za 30 milionů, které mají padnout na projektovou dokumentaci, by se dala vyřešit velká část havarijních stavů a bazén by mohl dále sloužit.”

Jan Kubeš, člen sportovního výboru: “Snažili jsme se zprostředkovat vedení města zkušenosti z Brna, kde rekonstruují bazén postupně, Na naše pozvání přijel do Liberce generální ředitel společnosti Starez-sport, a.s., Martin Mikš, Ale přijde mi, jako by si primátor a náměstci pořád jen jeli tu svou představu velké rekonstrukce, bez sebemenší reflexe ekonomické reality.”

Na jaké investice se podle rozpočtového výhledu nejspíše nedostane:

1. Tramvajová trať do Rochlic

2. Rekonstrukce URANu

3. Slibovaný vodojem na Horské

4. Nová Pastýřská

5. Větší tempo rekonstrukce hřišť a rozvoj zelených ploch po městě

6. Dotační fondy města

… a mnohé další ...

PROČ JE POŘÁD MÁLO PENĚZ - A CO S TÍM

Rozpočty Liberce i rozpočtový výhled vypadají, jako kdyby se dobré časy v Liberci nijak neprojevily. Není tomu tak úplně. Příjmy rostou stejným tempem jako jinde, ale Liberec pořád sráží na kolena dědictví z minulosti v podobě vysokého dluhu a vysokých splátek. A pak skokový nárůst provozních výdajů v minulých letech. Jen personální výdaje radnice vzrostly mezi roky 2017 a 2019 o třetinu. Nová koalice však nemá odvahu - nebo chuť - hledat úspory v provozu. A tak plánuje šetřit i tam, kde původně ani sama nechtěla. Bez těchto provozních úspor však Liberci budou chybět peníze na rozvoj města i nadále.

autor: PV