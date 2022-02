Konečná (KSČM): Co se to děje na Slovensku? A proč o tom naše média mlčí?

reklama

Prezidentka Čaputová, která je miláčkem médií u nás i na Západě, spolu s vládou připravila bilaterální smlouvu o obranné dohodě mezi Slovenskem a USA. Ale ne tak ledajakou. Tři tisíce amerických vojáků budou stát mimo zákony suverénního státu. Takže pokud třeba americký voják někoho napadne, spravedlnosti se nedovoláte. Pokud dojde k horšímu zločinu – například k znásilnění, což už se mimochodem v zemích, kde má USA své základny, stalo, musí Slováci potupně žádat americkou stranu, zda mohou takového vojáka soudit. Děsivé.

V rámci této potupné dohody mohou Američané na území Slovenska dokonce umístit jaderné zbraně, opanují vzdušný prostor a nemusí se ani dovolovat, ba dokonce mohou narušit i vlastnická práva slovenských občanů. Toho se dopouští vláda, která jedná proti většině vlastního národa. Podle veřejnoprávní televize RTVS je pro umístění amerických vojáků, tedy pro schválení obranné dohody mezi Slovenskem a USA, pouhých 32 procent občanů!

Dokonce o tak zásadním dokumentu, který vyhnal tisíce lidí do ulic, raději zrušily vládní strany rozpravu v slovenské Národní radě. Zakázaly vystoupit poslancům, lidmi voleným. Tohle není demokracie, to je chování vazala.

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27595 lidí

Otázkou je, proč o tak zásadních událostech, které se dějí na Slovensku, mlčí naše média. Jindy s takovou vervou dělají rozhovory a zveřejňují vystoupení prezidentky Čaputové, snad kvůli tomu, aby českým občanům ukázali, jak mají volit příštího prezidenta, tak teď mlčí. Jak o potupné dohodě, tak třeba o lžích paní Čaputové, ještě než se stala prezidentkou. Podívejte se, co říkala ještě nedávno, ZDE.

Ačkoliv to bude už třicet let, co bylo rozbito Československo, stále se celá řada občanů – a já mezi nimi – považuje za hrdé Čechoslováky. Ostatně i v zahraničí má značka made in czechoslovakia výbornou pověst. Proto dění na Slovensku považuji za něco, co se vlastně neděje v zahraničí, ale doma, u našich bratrů. I když my zanedlouho můžeme stát před obdobným problémem, jak jsem nastínila v dalším dílu bez obalu…

Slováci, jsme s Vámi, nedejte se! Máte naši maximální podporu ve sběru podpisů pod referendum o takovém – přemýšlím jaké slovo použít, abych nebyla sprostá…podrazu, to je to slovo, co se na Vás vláda Slovenska s prezidentkou Čaputovou dopustila. A mám tady pro ně jeden vzkaz od poslance Luboše Blahy, který by si měli vzít k srdci i váleční štváči v české vládě! - ZDE (střih videa 0:06 - 0:35 a 1:28 – 1:42 a 2:18-2:29)

Psali jsme: Konečná (KSČM): Zdražení energií dopadlo na naší zemi jako kladivo Konečná (KSČM): Nesmyslná zelená opatření EU a energetika Konečná (KSČM): Zůstaňme nohama na zemi Konečná (KSČM): KSČM vyšle do boje o Pražský hrad Josefa Skálu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.