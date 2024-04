Koten (SPD: Obávám se, že se bude kádrovat a vylučovat z rozhodování

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo.

Skutečně já si nepamatuji, že v minulém volebním období bychom dělili poslance tedy na ty, kteří jsou delegováni do výboru pro bezpečnost nebo do některého jiného výboru, ať je to pro obranu nebo pro zahraniční záležitostí a řešili bychom rovnost poslanců před zákonem a před tedy výkon jejich mandátu, zda tedy mohou si vyslechnout informace, které jsou určeny třeba pro poslance výboru pro bezpečnost nebo pro obranu nebo pro zahraniční záležitosti.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 10778 lidí

A opět tady může docházet k jakémusi dělení poslanců na ty, kteří jsou kvalifikováni a na ty, kteří se k těm informacím dostat nemohou. Já si myslím, že pokud se tady hlasují mezinárodní smlouvy a další věci, které se týkají bezpečnosti, týká se to tedy i zákonů, které tady hlasujeme všichni, tak by ti poslanci měli být informováni.

A v případě, že mají zájem a přijdou na ten výbor, kde se tyto záležitostí probírají, tak si myslím, že je naprosto legitimní, aby měli možnost si tedy ty informace vyslechnout. Já se jenom obávám, že je to jedna z dalších věcí, která bude vylučovat ty poslance, kteří nebudou přítomni v tom výboru, tak je bude v podstatě kádrovat a vylučovat z toho rozhodování.

A já si nemyslím, že by to bylo úplně dobře a měli bychom skutečně o tom diskutovat. Protože pětikoalice má nyní v těch výborech většinu, protože mají stoosmičku, také v těch výborech mají převahu. A dá se říci, že opoziční poslanci budou tím pádem vylučováni z těch zasedání výborů, pokud nebudou přímo členové těch výborů, a to si myslím, že je špatně.

Děkuji.

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koten (SPD): Pandemie srdečních selhání, pandemie neplodnosti. Očkování proti covidu Koten (SPD): Máme výhrady, v příštím volebním období vše napravíme Koten (SPD): Myslím, že jsme se teď nějakou časovou smyčkou dostali do února 1948 Koten (SPD: Že by měl volit, kdo tady 50 až 80 let nežije, to mi skutečně nedává smysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama