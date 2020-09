Koten (SPD): Testování zdarma by hodně pomohlo

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Jsem velmi rád, že se tady rozebírá ta situace kolem koronaviru a kolem opatření, která již byla udělána, anebo je nutné je udělat. Mně se poslední dobou ozývají nešťastné matky, které tedy od toho 1. září daly děti do škol a školek a v podstatě ve chvíli, kdy se u dítěte objeví i obyčejná rýma, tak je dítě v karanténě, je odsunuto do nějaké detašované místnosti mimo ostatní kolektiv a ta učitelka nebo paní ředitelka volá okamžitě maminku nebo tatínka, volá prostě rodiče, ať si odvezou dítě a ta maminka je s ním potom v nějaké karanténě, než se tedy zjistí, jestli opravdu to je běžná rýma nebo běžné zakašlání alergické, anebo jestli je to podezření na koronavir.

Bohužel, v těchto případech není ošetřené to, že taková matka, která si takto vyzvedne dítě z té školy nebo školky, tak bohužel na to není možné uplatnit nějaký paragraf apod., takže se to buď řeší formou dovolených. A já bych byl rád, pokud by vláda vyřešila i tento problém, protože v té chvíli dojde k dalšímu rozkladu ekonomiky, protože firmy takovéto věci nebudou dlouho schopny tolerovat. Dále bych se rád pozastavil nad jednou věcí, je to tedy rozesílání roušek, které nyní balí pracovníci České pošty po nějakém počtu do obálek a rozesílají našim seniorům. Nicméně ty roušky jsou v klasickém balení, zablistrovány buď po pěti nebo po deseti kusech. Tím pádem, pokud se posílají zrovna čtyři roušky, tak je nutné je rozbalit. My nevíme, jestli pracovníci pošty to dělají v nějakých ochranných prostředcích to balení a nevíme tedy, jestli ty roušky nemohou být úplně náhodně kontaminovány ještě předtím, než přijdou k těm adresátům.

Takže to bych byl také rád, pokud by mi to někdo kompetentní, buď pan ministr vnitra nebo ministr zdravotnictví, dovysvětlil. Co se týká léčebných postupů. Já jsem si tady vytáhl statistiku, je to tedy statistika, která byla zveřejněna na profilu pana premiéra. Je to v podstatě statistika toho, že čím víc nakažených lidí v naší republice je, tak tím méně procent, v dnešní době už to jsou tedy promile, umírá z těch lidí. Takže v současnosti v tom grafu úplně na konci, z posledních asi 6 tisíc nakažených, je 1,7 promile úmrtí. (Ukazuje graf.)

Já nechci tady skutečně bagatelizovat COVID-19, to ani náhodou. Nicméně statistika je statistika a my ze statistiky víme, že oproti toku 2018 v této republice zemřelo skoro o dva tisíce lidí méně a ve srovnání s rokem 2019 je toto číslo, a to sice není ještě konec roku, ale je toto číslo asi zhruba o pět set nižší. Takže pokud bychom tady měli mluvit o nějaké pandemii biblických rozměrů, tak pravděpodobně i díky těm opatřením, které se udělaly v tom březnu, tak ta pandemie se v těch biblických rozměrech skutečně nekonala. Další věcí, která tady je, tak byly vyvinuty určité léčebné postupy pomocí dostupných léků. Dále lidé, kteří chodili přes léto na sluníčko, tak získali určitou porci vitamínu D. A tím pádem jsou o něco odolnější a mají daleko lepší imunitu, než například v jarních měsících, kdy tedy toho sluníčka přes tu zimu je podstatně méně.

Já bych tady ještě zdůraznil jednu zvláštní věc. V době začátku boje s koronavirem byly testovány ve Wu-chanu některé preparáty, mezi nimi například přípravek Avigan - japonské firmy, a byl testován s poměrně slibnými výsledky, tedy že minimálně u 60, 70 % lidí, kteří tento preparát vzali na začátku příznaků, tak byli do pěti dnů bez příznaků jednak, ale hlavně už nebyli infekční.

Z mého pohledu je to i jedna z cest, jakým způsobem omezit ekonomické dopady této krize, používání vyzkoušených léků i někde ve světě, takže to je spíše otázka na pana ministra zdravotnictví, který by nějakým způsobem měl ověřit, jestli statistiky, které jsou mimo naši republiku, jsou nějakým způsobem relevantní, a zvážit použití tohoto přípravku tedy i u nás pro nemocné, kteří tedy mají nějaké začáteční potíže.

Minule jsem tady interpeloval pana ministerského předsedu, jestli náhodou vláda neuvažuje o zřízení nějakého státního ústavu pro výrobu léčiv. Tyto léky by se tam mimo jiné daly vyrábět, daly by se tam vyrábět další generika různých léků a ceny by byly daleko nižší než od světových výrobců. Co by to znamenalo? Znamenalo by to úsporu peněz pro náš zdravotní systém, který je v současné době nucen kupovat preparáty různě v zahraničí od nadnárodních společností, které si to samozřejmě nechávají zaplatit.

Já jsem se setkal s jednou zajímavou věcí ve Francii na letišti Charlese de Gaulla. Na výstupu z letiště byl klasický stan, jak ho známe tady my, s nějakou laboratoří, nicméně ten rozdíl oproti České republice je ten, že v podstatě kdokoli na to letiště přiletí, kdokoliv z jakéhokoliv státu, tak jde a zdarma se otestuje. My tady můžeme argumentovat tím, že cena testu je 1760, takže to zatíží náš systém atd. No, my odpovědnost za testy v podstatě přesouváme na naše daňové poplatníky, kteří si to tedy platí osobně ze svého rodinného rozpočtu. Proč to tedy jde ve Francii a u nás to nejde?

Já si myslím, že právě pro snížení následků této pandemie a zjištění skutečnosti, kdo vlastně tedy je pozitivní nebo není pozitivní, by právě testování zdarma hodně pomohlo. Pokud tak mohou testovat ve Francii, tak proč ne u nás?

Navíc ve frontách, které jsou tady u nás v České republice před těmi stany - já jsem viděl nedávno frontu z Liberce, která byla téměř 400 metrů - nedělám si absolutně žádné iluze, že v té frontě se nemůže nikdo nakazit, pokud by tam tedy byl někdo pozitivní.

To jsou vlastně i místa, kde se ti lidé mohou nějakým způsobem při osobním kontaktu nakazit.

Dále poměrně se zpožděním, to už tady říkali i někteří moji předřečníci, chodí sms od hygieny v případě nějakého kontaktu s nakaženým. Přijde to se zpožděním 1, 2, 3, 4, 5 dní, nicméně u toho zdravého člověka to potom znamená stovky kontaktů lidí, se kterými přijde do styku. Proto si myslím, že ani nefunguje chytrá karanténa, protože není ani možné takový počet kontaktů vytrasovat s těmi technickými prostředky, které máme momentálně k dispozici.

Kde to poměrně slušně funguje, tak to je Německo, protože ti na to mají aplikaci také, ale měl jsem tu návštěvu z Německa, ukazoval mi aplikaci, co mu to vlastně píše a v případě, že by se mohl náhodou setkat s někým nemocným, tak mu to tam okamžitě naskočí téměř online, nezatěžuje to baterku, napíše mu to, že byl v kontaktu a že se má nechat vyšetřit.

Statistiky, které jsou tady dostupné, úplně ta čísla nejsou sice radostná, protože nakažených přibývá, ale na druhou stranu si musíme říci, že průběh je daleko mírnější než v jarních měsících, a jsem tomu tedy rád. Doufám, že se pandemii podaří zvládnout a že konečně nějakým způsobem najdeme a vybudujeme nějaký národní podnik České republiky, který by začal vyrábět prostředky, které by potom sloužily k léčbě již nemocných.

Děkuji za pozornost.

