Koudelka (Trikolora): Čapí hnízdo - Šaroch vyhrál, Bradáčová prohrála

reklama

Obvykle, když soud zprostí obžalovaného obžaloby, je to vnímáno jako neúspěch státního zástupce. Ovšem to neplatí v případě Andreje Babiše. To, že skutek není trestný, totiž už konstatoval dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze, když trestní stíhání Andreje Babiše v září 2019 zastavil, s čímž souhlasil i pražský městský státní zástupce Martin Erazím.

Že se věc dále řešila trestně, bylo z důvodu rozhodnutí nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ze 4. 12. 2019, který rozhodnutí Jaroslava Šarocha zrušil a Šaroch musel v trestním stíhání pokračovat. Tento postup Pavlu Zemanovi navrhlo Vrchní státní zastupitelství v Praze vedené Lenkou Bradáčovou. Vnímal jsem situaci tak, že Pavel Zeman byl v poddajném postavení vůči pražské vrchní státní zástupkyni Bradáčové, byť byla formálně jeho podřízenou. To se občas některým mužům stává.

Anketa Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta? Pavel Fischer 0% Jaroslav Bašta 29% Petr Pavel 2% Tomáš Zima 0% Danuše Nerudová 0% Andrej Babiš 65% Karel Diviš 0% Marek Hilšer 4% hlasovalo: 25474 lidí

Soudce Jan Šott dal svým rozsudkem zapravdu nejen obžalovanému Andreji Babišovi, ale i státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který již v roce 2019 s kauzou naložil správně. Předpokládám, že Šaroch se znalostí věci rozsudek soudce očekával a vnitřně se usmíval, zatímco Lenka Bradáčová se tvářila při zprávě o rozsudku zakysle. To se občas některým ženám stává.

Činnost Vrchního státního zastupitelství v Praze vedené Lenkou Bradáčovou a Nejvyššího státního zastupitelství vedeného v té době Pavlem Zemanem okomentovala bývalá nejvyšší státní zástupkyně a ministryně spravedlnosti Marie Benešová: „Prokázala se bohužel mizerná, až účelová práce vrcholových státních zástupců z Vrchního státního zastupitelství Praha a Nejvyššího státního zastupitelství, kteří kauzu nepřiměřeně protahovali přes několikeré volby a poškozovali tak na pověsti vrcholového politika. Je třeba se ptát, zda to byla jen jejich nedbalá práce, nebo snad dokonce úmysl ovlivňovat přes trestní řízení důležité volby v zemi a vstupovat tím nepřípustně do politiky. To by pak byla skandální zpráva pro ČR o stavu a tendenčních výsledcích jejich práce, které jsou viditelně neuspokojivé.“ (OLDŘICH SZABAN: „Ovlivňování voleb? To by bylo skandální!“ Za Babišovým soudem jdou řeči. Advokáti, politici, všichni mluví - ZDE).

Případ ukázal na podstatu dotací Evropské unie. Ty vedou k tomu, že běžně někteří podnikatelé přizpůsobují své podnikání, aby se do dotačních podmínek vešlo. Problém evropských dotací spočívá v tom, že Evropská unie bere peníze z daní i chudých lidí, aby si za to někteří stavěli hotely a hospody, když tisíce let v Evropě byly hospody bez dotací. Ovšem blbý, kdo dává, blbější, kdo nebere. Neviním naše podnikatele, že si berou dotace. Viním Evropskou komisi a její úředníky, že takový bruselský Absurdistán vytvořili. Ti by měli být souzeni.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koudelka (Trikolora): Bašta na Hrad Koudelka (Trikolora): Ukradená vlajka a prezidentská kampaň Koudelka (Trikolora): Demise a odvolání vlády či jejího člena Koudelka (Trikolora): Kolik stojí Moravec? Česká televize klame a zatlouká

Článek byl převzat z Profilu Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.