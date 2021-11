Koudelka (Trikolora): Covidistický nápad na placení léčby

Někteří vnucovači covidového očkování přišli s nápadem k nucení na „dobrovolné“ covidové očkování tím, že by si neočkovaní léčbu hradili. S nápadem nesouhlasím, ale rozeberme jej.

Ústavněprávní předpoklady

Čl. 31 Listiny základních práv a svobod stanoví, že občané mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči. Placená léčba by musela být zavedena nejen obyčejným zákonem, ale i ústavním zákonem, což znamená souhlas tří pětin členů obou komor Parlamentu.

Protože s vakcinací jsou spojeny obrovské peníze, nevylučuji, že by alespoň na určitý čas mohla být protlačena placená léčba obyčejným zákonem bez ústavní změny. Mohlo by to nějaký čas fungovat, protože Ústavnímu soudu trvá řízení o zrušení zákona zpravidla přes rok.

Legitimnost výběru

Z hlediska právního je covidové očkování formálně dobrovolné, i když fakticky jsou k němu lidé vládou nuceni. Nicméně právo, pokud nejde jen o formalizovanou svévoli, musí pro určité povinnosti a omezení lidí vždy najít legitimní důvod. A zde je kámen úrazu. Proč by se měla platit jen jedna léčba jedné z mnoha nemocí? Proč ne i jiné a které?

Je spousta lidských činností, kdy lidé více riskují, než průměr společnosti. Proč by si lidé chodící do lesa neměli platit léčbu klíšťové encefalitidy, když na ni nebudou očkovaní. I toto očkování je dobrovolné, stejně jako covidové. A je jasné, že lidé, kteří chodí do lesa, mohou chytit klíště častěji, než doma na gauči. A co lidé, kteří se věnují vysokohorské turistice či dokonce lezení. I oni si mají platit léčení, když je jasné, že utrpí úraz častěji než v pražské kavárně?

Lze zrušit solidární systém veřejného zdravotního pojištění. Změna však musí být legitimní a obecná. Nemůže jít jen o pouhý další nástroj faktického nátlaku vlády k „dobrovolnému“ očkování. Systém zdravotního pojištění, včetně jeho ústavních základů, musí být legitimní a přistupovat ke všem obdobně. Podpora covidového vakcinačního kšeftu není legitimní pro ústavní změnu. Pakliže by neabsolvování covidového dobrovolného očkování mělo být důvodem pro odmítnutí hrazení léčby, musí být takto přistupováno ke všem nemocem, na které existuje dobrovolné očkování.

Již v minulosti se opakovaně provalily případy, kdy zástupci farmakologického byznysu korupčními praktikami prosazovali předpis svých výrobků. Za vakcínami jsou obrovské peníze. Dovedeme si představit situaci, kdyby nápad na placenou léčbu při neakceptování určité dobrovolné vakcíny prošel, k jakým korupčním tlakům by to vedlo, aby zrovna ty či ony „dobrovolné“ vakcíny se dostaly na privilegovaný seznam, které stát bude vnucovat občanům tím, že jim jinak bude hrozit placená léčba?

Platit mají i očkovaní

Nápad vakcinátorů na placení léčby postihne i je samé. Nesolidarita by měla být i k očkovaným. Proč by lidé, kterých je více než milion a mají získanou přirozenou imunitu na covid tím, že nemoc prodělali a přitom byli doma a jejich léčení nic nestálo, měli platit ze svých daní covidové očkování očkovaným? Pakliže chce někdo zavést, že si mají jiní občané hradit léčbu, je legitimní požadovat i hrazení dobrovolného očkování. Bude to správné a zavede se rovný přístup, protože ani jiná dobrovolná očkování stát zpravidla neplatí.

Očkovaní by si měli platit i léčbu, pokud budou přes očkování nakaženi covidem. Je jejich věcí, že přistoupili na očkování, za které výrobci nenesou odpovědnost za vady. Proč by neočkovaní měli platit svou léčbu a ještě léčbu očkovaných kvůli nežádoucím účinkům nebo proto, že vakcína nezafungovala a došlo k nakažení? I očkovaní mohou být nakaženi. U jiných výrobků odpovídá za vadu výrobce či prodejce. U této vakcíny by měli nést finanční důsledky neočkovaní? Proč?

Závěr

Považuji nápad na placenou léčbu při neabsolvování dobrovolného očkování za protiústavní. Je to příklad, na co vše jsou schopni podporovatelé covidové vakcinace přijít ve snaze donutit občany k „dobrovolnému“ očkování. Proto rozumím lidem, kteří tomuto tlaku říkají NE!

Věnování

Tento text věnuji Janu Hnízdilovi, Janě Zwyrtek Hamplové a Janu Tománkovi, kterým za jejich názory bylo znemožněno publikovat na Aktuálně.cz. To vše v roce 200 letého výročí narození bojovníka za svobodu slova a proti cenzuře Karla Havlíčka Borovského.

