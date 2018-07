Kovářová (STAN): Jako reálný plán je programové prohlášení neklasifikovatelné

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

O víkendu jsem se již po několikáté prokousala vládním programovým prohlášením. Přiznám se, že se to čte velmi pěkně. Má to však jediný a ne podstatný háček. Ve Sněmovně jsem už druhé volební období, a tak něco málo pamatuji. Není to sice ve srovnání s některými daleko zkušenějšími kolegy mnoho, ale při četbě programového prohlášení mi to i tak dost pomáhalo.

Ve vládním prohlášení se například říká, že vláda chce začít s rekonstrukcemi památek ve všech regionech. A já se tedy ptám: Proč tak pozdě? Proč se o to vláda hmatatelněji nesnažila už v minulém volebním období, kdy byla v prakticky stejném složení? Komplikoval snad ANO a ČSSD jejich snahu tehdejší ministr kultury Herman? O tom pochybuji. V projevu pana premiéra dnes zaznělo, že na 40 státních památek přijde asi tak více než miliarda korun. A ptám se tedy, kolik přijde na více než 40 tisíc kulturních památek? Pan premiér vždycky říkal, že máme-li nějaký problém, že ho klidně můžeme oslovit na chodbě a zeptat se ho, jak by to řešil. Já jsem se ho tedy zeptala a odpověď zněla, že na těch 40 tisíc kulturních památek se asi více peněz nenajde.

Bohužel pan premiér pravděpodobně odešel, a já bych byla moc ráda, aby buď on nebo pan ministr kultury nám řekl, zda na oněch 40 tisíc kulturních památek se najde navíc minimálně 300 milionů korun tak, aby celkově na kulturní památkové programy se dostalo jedné miliardy korun. Pokud ne, tak si myslím, že jste dobře neposlouchali dnes pana prezidenta, který řekl, že na prvním místě jsou kulturní památky. Proto bych poprosila oba pány o odpověď.

Vláda také slibuje, že dobuduje vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. V minulém období jsem opakovaně interpelovala ministry průmyslu a obchodu ohledně evropských peněz na rychlý internet. Prý je všechno v nejlepším pořádku, všechno klape a že zbytečně plaším. Myslím, že se jednoznačně ukázalo, že jsem neplašila. Strany, které mohou za naše zaostávání, nyní slibují, že provedou digitální revoluci. Myslím, že výhrou by bylo, pokud by se tato digitální revoluce podařila.

Kapitole doprava je věnováno dvě a půl stránky. Opět jste zapomněli na to, že novela zavádějící možnost vyřídit si řidičský průkaz i mimo trvalé bydliště a nemuset sebou nosit fotografii, už byla dávno přijata a že v tuto chvíli už je dokonce i účinná.

Při pohledu na tuto situaci lze však těžko věřit slibům, které v oné kapitole jsou. Opět doufám, že sliby, že postavíte 100 km nových dálnic, se uskuteční a že to tak bude. Protože když to zprůměrujeme, tak na ty čtyři roky vám vychází více než 30 km dálnic. A to si myslím, že není zas tak obrovské číslo.

Samozřejmě, že slevy pro seniory a žáky a studenty vše nevytrhnou, protože základem by bylo dávat peníze do infrastruktury železniční. Protože jestliže dáte slevy, tak musíte zajistit, že ti, kteří budou tyto slevy využívat, budou mít čím jezdit, že nebudou vlaky jezdit pomalou rychlostí. Seznamy tratí, kde se bude jezdit čtyřiceti, třiceti nebo padesátikilometrovou rychlostí, jsou známé.

Ale jen abych nekritizovala. Samozřejmě oceňuji to, že v rámci rozpočtového určení daní se vyskytlo kritérium, které zohledňuje počet důchodců v regionu. Dále také nekritizuji a chválím, že je dobře, že se chcete věnovat situaci v České poště. Cituji z vládního prohlášení: "Je nutné, aby Česká pošta zvyšovala dostupnost a efektivnost svých služeb i v menších obcích, a to nejen prostřednictvím tradičních forem obsluhy, ale především s využitím nových digitálních forem optimalizovaných procesů v souladu s dynamicky se měnícími potřebami obyvatel." Možná by bylo dobré, aby nám pan ministr vysvětlil, co pasáž, cituji "s využitím nových digitálních forem optimalizovaných procesů v souladu s dynamicky se měnícími potřebami obyvatel" vlastně znamená, co lze od vlády čekat. A musím říci, že této pasáži jsem tedy příliš nerozuměla a prosila bych o vysvětlení.

Můj závěr je následující. Myslím, že programové prohlášení vlády je slohovým cvičením, které si zaslouží známku jedna. Jako reálný politický plán je programové prohlášení vlády neklasifikovatelné. A moje poslední otázka zní. Bude tato vláda pracující či cestující?

Děkuji za pozornost.

Ing. Věra Kovářová STAN



