Kovářová (STAN): Mynář porušuje zákon o střetu zájmů, do vyšetření by neměl vykonávat úřad

Tak jako tak jde o porušení zákona o střetu zájmů, kterým by se na základě podnětu poslankyně Kovářové (STAN) měl zabývat příslušný orgán. Mynářovi v přestupkovém řízení hrozí pokuta ve výši až 250 tisíc Kč.

„Kancléřova agenda by opravdu neměla spočívat ve zprostředkovávání obchodů s nejasným pozadím, za které má inkasovat stamilionové provize,“ vysvětluje poslankyně Věra Kovářová (STAN) a dodává: „Kdyby šlo skutečně o ekonomickou diplomacii, jak nyní Mynář tvrdí, mělo by o těchto aktivitách vědět Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo zahraničí, kterých by bylo dobré se na to zeptat. I kdyby tuto záležitost s některým z těchto rezortů komunikoval, pochybuji, že by se zmínil o tučné provizi.“

„Každý by měl myslet na zajištění svého stáří, ale způsob, jaký volí kancléř Mynář, je z pohledu zákonů nepřípustný. Věřím, že příslušné úřady budou konat podle zákona a věc důkladně prošetří. Do té doby by kancléř Mynář neměl svůj úřad vykonávat, protože není jasné, zda ho řídí s ohledem na veřejný zájem, nebo se ohlíží spíš na to, co to přinese jemu osobně,“ upozorňuje Kovářová, která dnes příslušný podnět prostřednictvím Centrálního registru oznámení podala.

Ve světle aktuálních událostí nabývá významu výrok premiéra Babiše před třemi lety v Olomouci, kdy uvedl, že „Zeman má kolem sebe zmrdy, Nejedlého a Mynáře, kteří dělají byznys na jeho hlavu – Kellner, Čína a tak“ (ZDE). Tímto byznysem mohl mít premiér na mysli právě Mynářovy zprostředkovatelské aktivity.

