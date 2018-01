Kraj chce odsunout nádraží. Zelení zásadně nesouhlasí

„Na nádraží u řeky nenavazují linky MHD, které cestující dopraví po městě. Cestující to bude stát čas,“ uvedla Jana Drápalová.

Jiří Hlavenka ze zastupitelského klubu Zelení a Piráti se zdržel.

Odsunutá varianta je navíc podmíněna realizováním buď takzvaného severojižního kolejového diametru (zásadní stavby za 20-30 miliard, pracné a drahé) a/nebo výstavbou nového městského bulváru, tzv. Evropské třídy, která má vést plně zastavěnou částí Brna v délce asi jednoho kilometru. „Nic z toho není pečlivě naprojektováno, naplánováno, zafinancováno, přitom to podmiňuje funkčnost odsunuté varianty nádraží. To je dle mého názoru nepřípustné. Zastupitelé rozhodli o tom, že skočíme z mostu do moře a pak se začneme ptát, jestli umíme plavat,“ upozornil Jiří Hlavenka.

Zelení zároveň dlouhodobě upozorňovali na to, že kraj rozhodl, aniž by znal stanovisko obyvatel Jihomoravského kraje. Takové jednání je podle Zelených nepřijatelné. Lidé, kteří do Brna z okolních obcí denně vlakem dojíždějí, mají právo se na tomto zásadním rozhodnutí podílet.

autor: PV