Krnáčová (ANO): Vyžadovat řešení formou stávky je nepřípustné

V úvodním slově pražská primátorka vyzvala ke společnému dialogu, ale zároveň vytkla oběma stranám jejich přístup k řešení problému. „Vyžadovat řešení formou stávky je nepřípustné. Nevím, v jaké realitě ti lidé žijí, ale tím, že budou blokovat Prahu, se jejich pozice nevylepší a spíše to bude mít opačný efekt,“ řekla na adresu stávkujících taxikářů Adriana Krnáčová. Na druhou stranu zástupcům Uberu vytkla, že Česká republika je vedle Ukrajiny, Polska a Slovenska jednou ze čtyř zemí, kde Uber umožňuje provozovat službu i řidičům bez platné licence, a tím zcela jednoznačně obcházejí zákony České republiky.

Moderování diskuse se ujal Patrik Nacher, poslanec a pražský zastupitel, který se problematikou taxi dlouhodobě zabývá. Problém současného stavu shrnul do výstižné věty: „Když něco vypadá jako slepice a chová se to jako slepice, tak to prostě je slepice. Není tedy důvod rozdělovat taxi do různých variací,“ a dále pokračoval: „Řešením je jednoznačně deregulace stávajících povinností taxislužby, a to vzhledem k využívání moderních komunikačních technologií, ale zároveň tyto povinnosti a pravidla vyžadovat po všech subjektech, které působí na trhu přepravy osob.“

Primátorka Krnáčová si postěžovala na liknavost Ministerstva průmyslu a obchodu, které k celé věci dlouhou dobu zaujímalo velmi vlažný postoj a schovávalo se za očekávané rozhodnutí evropského soudu. „Jsem ráda, že se Ministerstvo průmyslu a obchodu konečně rozhoupalo, ale zároveň nedovedu pochopit, proč muselo celou věc nechat zajít tak daleko, když o problematice víme tři roky. V ostatních zemích přistoupili k regulaci bez rozhodnutí evropského soudu a ten jejich kroky teď potvrdil,“ připomněla primátorka Krnáčová.

Adriana Krnáčová, M.A., MBA ANO 2011



primátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Na závěr svého vystoupení primátorka opakovaně apelovala na provozovatele taxislužeb, že blokovat Prahu rozhodně není řešení a na svou stranu si tímto krokem nikoho nezískají.

Všichni diskutující se shodli na tom, že regulace není v kompetenci Magistrátu hlavního města Prahy, který se jako jeden z mála problematikou taxislužby soustavně zabývá, ale konat musí zejména příslušná ministerstva.

Psali jsme: Krnáčová (ANO): V Troji vznikne nová lávka. Nahradí zřícenou Krnáčová (ANO): Rekonstrukce Václavského náměstí získala stavební povolení Krnáčová (ANO): Příjemcem Tříkrálové sbírky je Centrum sociálních služeb Praha Krnáčová (ANO): Řešili jsme účast promenádního orchestru americké armády na Svatováclavských trzích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV