Joe Biden vydá paměti. „Omalovánky?“

Joe Biden se prý chystá napsat paměti zahrnující období, v němž byl prezidentem USA. Za 10 milionů dolarů. A v konzervativně laděné televizi Fox News si položili otázku, jestli to náhodou nebudou omalovánky, protože ve své aktuální zdravotní situaci už asi nebude schopen nějakého výraznějšího intelektuálního výkonu.

A hned pokračoval.

„Zaprvé, je docela pravděpodobné, že si dědeček Joe nepamatuje, co dnes měl k snídani, natož podrobné informace o dění v Bílém domě za celé čtyři dlouhé roky. Napsal jsem knihu. Je to těžké, nepříjemné a vyžaduje to psychickou výdrž. Abych to řekl jasně, pokud Joe Biden píše knihu, pak jsem dalajláma,“ pokračoval ve slovní palbě do exprezidenta.

V obecné rovině konstatoval, že je běžné, že prezidenti nebo celebrity různého druhu napíšou paměti, za které dostanou balík peněz. Ale jedním dechem dodal, že to, co pak napíšou, musí být uvěřitelné. A jak již naznačil, nevěří, že bude Joe Biden schopen napsat knihu. Takovou knihu by prý sepsalo spíš jeho okolí.

Navíc prý může dojít k tomu, že okolí Joea Bidena využije psaní knihy k tomu, aby si vyřídili účty s kdekým, což se podle komentátora nemusí ani trochu líbit dnes opozičním demokratům.

CNN upozornila na vystoupení bývalého šéfa kanceláře prezidenta Joea Bidena Rona Klaina. Řekl zaměstnancům dohledového výboru Sněmovny reprezentantů, že bývalý poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan a bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová mu v letech 2023 a 2024 sdělovali obavy ohledně Bidenových politických šancí. CNN se prý opřela o dva zdroje obeznámené s celou situací.

Jeden ze zdrojů uvedl, že Klain svým spolupracovníkům řekl, že Clintonová a Sullivan ho oslovili s přesvědčením, že Biden „není politicky životaschopný“.

Klain působil jako šéf kanceláře Bílého domu během prvních dvou let Bidenova úřadování; Clintonová však součástí Bidenovy administrativy nikdy nebyla.

Není přitom bez zajímavosti, že kongresový výbor vedený republikány požádal o rozhovory s bývalými Bidenovými asistenty v Bílém domě a dokonce i s jeho lékařem v Bílém domě, jenže ti začátkem tohoto měsíce odmítli odpovídat na otázky.

Marcus svůj komentář uzavřel doporučením.

„Biden nedokáže odčinit hroznou škodu, kterou způsobil jako prezident, drtivou inflaci, děravé hranice s Mexikem ani bezohledné a povrchní katastrofy zahraniční politiky. Ale ti, kteří mají na starosti tuto knihu, mají nyní šanci uvést věci na pravou míru. Modleme se, aby to vzali, i když víme, že to téměř jistě neudělají,“ konstatoval.

BBC v této souvislosti upozornila na rozhovor Huntera Bidena pro YouTube kanál Channel 5 s Andrewem Callaghanem. Rozhovor plný ostrých nadávek, v němž se Hunter Biden ostře vymezil např. proti Georgi Clooneymu a vynadal herci za to, že vyzýval jeho otce, aby se stáhl z boje o prezidentský úřad. Biden mladší naznačil, že Clooneyho motivoval nesouhlas s postojem bývalého prezidenta k Izraeli.

