VIDEO Okamura nasadil do kampaně letní hit

Hnutí SPD, které jde do podzimních parlamentních voleb s podporou stran Svobodných, Trikolory a PRO, dnes zveřejnilo na platformě YouTube kampaňový letní hit ve stylu reggae.

Čelní představitelé SPD a stran, které hnutí podporují, ve videoklipu vylézají z modré retro dodávky na pláž nedaleko jezera, většina z nich ověnčena barevnými havajskými květy.

Předseda Svobodných Libor Vondráček si za úvodních not reggae písně notuje s předsedkyní Trikolory Zuzanou Majerovou a v ruce drží koktejly. S předsedou strany PRO Jindřichem Rajchlem si v dodávce notuje i kandidátka SPD Olga Tietz a poslanec Jaroslav Foldyna.

Písnička mezitím v refrénu zdůrazňuje aktivity hnutí, které „jede na plno“, cestuje po krajích České republiky a slibuje rychlé zavedení „nejlepších změn“.

„Hej, teď právě na plno jede SPD.

Hej, do vašeho kraje přijede SPD.

Ty správný lidi s sebou přivede SPD.

Nejlepší změny ihned zavede SPD,“ zpívá se v refrénu písničky.

Na lehátkách vedle dodávky odpočívá celostátní lídryně Svobodných, ekonomka Markéta Šichtařová, a místopředseda SPD Radim Fiala, zatímco další představitelé stran podporujících SPD včetně Tomia Okamury si pinkají nafukovacím míčem. Ten následně chytá docent Miroslav Ševčík, načež mu ho z rukou hravě bere Zuzana Majerová.

Text písničky mezitím vyjadřuje touhu po „normálním životě a normálních věcech“, které jsou podle něj přirozeným přáním všech lidí.

„Normální život, normální věci – to chceme vždycky všichni přeci. To, co nás vždycky prarodiče učili, že Češi v krizi se vždycky spojili,“ pokračuje písnička s vlastenecky laděným textem.

„Země je plná lidí ze zlata, napíšem to velkým písmem na vrata. Že to, co nás všechny spojuje, je štěstí, láska, co mezi námi rotuje,“ vyzdvihuje reggae song hrdost SPD na český národ a jeho obyvatele.

„Užijte si krásné léto s SPD letní reggae písničkou. I SPD si užívá spojení s Trikolorou, Svobodnými a stranou PRO, abychom přinesli to nejlepší pro vás,“ uvádí hnutí v popisku u videa, které zveřejnil Tomio Okamura na svém oficiálním kanále YouTube.