„Cikáni mě v Brně zdraví ‚pane velkomožný‘.” Sládek už zcela bez brzd

Všimla jsem si, že když mluvíte o Tomiu Okamurovi, předsedovi SPD, zpochybňujete jeho vlastenectví, a navíc o něm tvrdíte, že je Číňan. Ale on je přece poloviční Japonec po otci a Moravák po matce. Vždycky přemýšlím, jestli toho Číňana říkáte schválně nebo proč ignorujete to, že je poloviční Japonec?

Tak to se musíme vrátit opět trochu do historie. Kdysi dávno byli první takoví přistěhovalci Vietnamci. Přišli v sedmdesátých, osmdesátých letech, kdy se tady školili a pracovali, pak sem začali jezdit další. A tehdy jsem prohlásil, že vlastně všem Vietnamcům tady u nás stačí jeden občanský průkaz, protože my je stejně od sebe nepoznáme. Což je fakt.

Nejprve to byli inženýři, po revoluci pak menší obchodníci, kteří začali prodávat na tržnicích a postupně si pronajali kamenné krámky, večerky...

Mnoho z nich také prodávalo falzifikáty značkového oblečení a cédéček a v tržnicích především u hranic s Německem a tam byly časté obrovské zátahy celníků.

Vzpomínám si, policisté a celníci si stěžovali, že je od sebe nepoznají. Čehož tehdy zneužívali a střídali si pasy mezi sebou, když zjistili, že je od sebe naši celníci a příslušníci cizinecké policie nepoznají...

Ano, my je od sebe nerozeznáme a oni toho zneužívají. Takže oni ti Asiati jsou na jedno brdo. Těžko bychom poznali, kdyby před nás přistoupilo 20 Číňanů, kdo z nich je Jing, Ping, Xi a tak dále.

A jak to souvisí s Tomiem Okamurou? Ten je naopak rozpoznatelný velmi dobře. A proč se na něj a SPD ve své kritice tak zaměřujete?

Podle mě má nejasný původ v tom smyslu, že působí, jako by měl předky částečně japonské a částečně korejské. A tím pádem má takový ten smíšený původ. Podle mě je tedy Asiat, to jsou Číňani, Japonci, Korejci.

Ptáte se, proč jeho a SPD kritizuji. Jenom se podívejte, jak se tam sestavujou kandidátky. To není tak, že se jednotlivé stranické organizace sejdou a navrhují se lidi nebo kraj schvaluje lidi. To ne, to přijde z Prahy pokyn. Vy jste se jako členská základna SPD nechtěli spojovat s PRO nebo Trikolorou, to přišel pokyn zhůry, že tak to bude, a vy jste do toho neměli co mluvit. A když o tom někdo mluví, že u vás to je vyložená diktatura, tak média to okamžitě zametou pod koberec a nesmí se o tom mluvit. Vyloženě se to pěstuje na ničení vlastenecké scény. Proto říkám, že vy, co podporujete čínského vlastence, jste osobně odpovědni za to, že ničíte Českou republiku a náš národ.

Vy jste vždy dost kritizoval Romy. Ve volbách v roce 2017 jste je už ale měl na kandidátce. Jeden z nich tam měl doslova jako povolání uvedeno „pracující cikán“ a zdálo se, že je na to pyšný. Kdy se váš vztah s Romy změnil a jaký je dnes? Ladislav Vrabel mi říkal, že vám chodí Romové i na mítinky a podporují vás. Je to pravda?

Já jsem nikdy s touto skupinou našich obyvatel žádné problémy neměl. Nikdy. Od začátku devadesátých let, s jednou výjimkou. To bylo v tom Novém Boru, jak tam došlo k těm scénkám.

Jinak žádné problémy nemám. V Brně jsou pověstné dvě ulice, kde se koncentruje většina tady té komunity. Když tam jdu, tak mě všichni z dálky už zdraví, že je to pán velkomožný a tak dále, takže je to v naprosté pohodě.

A já jsem kdysi měl projev v Parlamentu, dlouhý, ale ono každé moje povídání je dlouhé. A tam jsem citoval Miloše Kopeckého, vynikajícího herce, vynikajícího našeho spoluobčana, který kdysi prohlásil, „jděte s tím antisemitismem do…, než to tady vypěstujete“.

Tak jsem ho citoval a řekl jsem, aby prostě přestali s tím zvýhodňováním Romů, s tou pozitivní diskriminací, protože tím pádem vyvolávají nevoli mezi obyvatelstvem a jimi a dopadnou tak, jako slyším na náměstích. A pak jsem citoval ne to, co jsem si já vymyslel, ale co jsem slyšel na náměstí při mítinku: „Že cikáni by měli být trestně odpovědní už tím, že se vůbec narodili, protože to je jejich největší zločin.“ Oni vytrhli tu větu z kontextu a dali jenom tu větu, což zní tak hrozně.

Takže tyhle problémy nemám. Cikáni za nás kandidovali. Když byl Bodi poslanec Parlamentu, tak jsme si kolikrát podali ruku a tak dále. Nikoho nerozlišuji podle původu, podle barvy pleti, ale jenom podle toho, jak se chová. A jestli to je cikán, který pracuje, posílá děti do školy a tak dále, nemáme nejmenší problém. Ale samozřejmě jestli to je nějaký přivandrovalec, který tady jenom parazituje, lže, jako je třeba ten čínský vlastenec, tak samozřejmě potom nemůže čekat, že ho budu nějak mít rád nebo že ho budu respektovat nebo něco takového.

Naneštěstí mi nikdo nemůže říct, že bych se mýlil v odhadu budoucího vývoje. To každý naopak říká, no jo, vy jste měl ve všem pravdu. A nejvíce si lidé u mě váží toho, že prostě jsem to já a názory, postoje neměním. Já se spolehnu na to, že když prostě něco řeknu, tak si za tím stojím.

Koneckonců demokracie je křehká květina, která tu a tam musí být i zkrápěna krví vlastenců.

Tady ale není demokracie. Copak tady lidé vládnou? Lidé se jednou za čtyři roky nechají totálně zmanipulovat televizí a vybírají si mezi zlem a menším zlem. Takže jednou to je Fiala, potom Babiš, potom zase Fiala, potom zase Babiš. Je to úplně jedno, jak se to jmenuje, ale je to katastrofa.

Takže teď jsou poslední volby a lidé se musejí probrat.

Proč ale kritizujete především vlasteneckou scénu, a ne vládnoucí pětikoalici?

Protože oni nejsou ti, kterým chcete dát svůj hlas. Oni jsou jednotní, všech těch dvě stě, co jsou ve Sněmovně. Proč bych kritizoval Fialu, Babiš je to stejné. Není to rozdíl mezi nimi. Pro mne jsou vládnoucí garnitura všichni, nejen pětikoalice, ale i další dvě opoziční strany ve Sněmovně. Jsou toho součástí. Proč bych se tady zaobíral Fialou, když jeden je za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Vy přece hlas Fialovi nedáte, ale chcete ho dát Babišovi nebo SPD, u těch chcete udělat obrovskou chybu a předtím já právě varuji. Proto se zabývám takzvanou opozicí, protože to žádná opozice není, je to domluvená banda, která s námi dělá stejný podvod, jako byl listopad osmdesát devět. Proto se zabývám jimi nebo těmi, kterým chcete dát svůj hlas. Podle mne jsou to propadlé hlasy, protože pokud dáte i těmto opozičním stranám svůj hlas, tak se vůbec nic zásadního nezmění.

Co byste tedy udělal vy, co byste změnil? Jaký máte program?

Je tu obrovská armáda státních úředníků a těm teď před volbami rychle slibuje vláda, že jim přidá 13 %... Ponechal bych jednokomorový parlament o 150 poslancích, zrušil bych Senát. Dále bych se zaměřil na zahraniční firmy, které tady působí, aby tady musely zdaňovat, a ne si je brát domů a financovat si svůj stát.

Snížení byrokracie. Méně státu. Zadal bych trestní stíhání všech, kteří nás přivedli do té situace, ve které dneska jsme.

Zákonodárná moc prakticky neexistuje. Jenom odmává to, co přijde z Bruselu. Obstrukce dělají jen tam, kde to není důležité. Když se ale měla projednat emisní povolenka čili to, co nás skutečně bude drtit, tak to odmávali. A kdyby se to neprovalilo náhodou v médiích, tak jsme se to ani nedozvěděli. Takže oni ani nevytvářejí zákony, to je jenom banda, která dělá pro Brusel cokoliv. A to bych chtěl změnit.