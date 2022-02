Krumer (SPD): Manipulace s testováním, výkaznictvím nakažených, s příznaky, nemocných i

reklama

Koronavirus je závažné onemocnění, ale není jediné, ani to nejhorší. Je potřeba poděkovat lékařům a zdravotnickému personálu, za obětavost a nasazení, se kterým tuto nelehkou situaci řeší. Ale vláda, politici ani televize, rozhlas, jim to neulehčují, spíše je to naopak. Testování se neustále účelově a tendenčně mění, nehorázně se tlačí na testování zdravých, s protilátkami a bezpříznakových, i na očkování i dětí. To dává důvod k pochybnostem, zda se i s tím nelobuje za zájmy a kšefty farmaceutických firem, výrobců, prodejců a jejich prostředníků respirátorů, roušek, testovacích souprav a dalších pomůcek nezbytných při testování a vakcinaci. Když k tomu přidáme pletichy a neochotu Leyenové zveřejnit její roční telefonáty a domluvy s šéfy Pfitzer, firmou, která je výrobcem vakcín které nakoupila pro EU v počtech desítek milionů bez výběrového řízení, a i nám jsou přeprodávány, tak se v plném světle ukazuje skutečnost. K tomu si ještě letěli šéf senátu Vystrčil a šéfka sněmovny Pekarová Adamová soukromým letadlem do Bruselu za Leyenovou pro pokyny, jak dál pokračovat v činnosti ve prospěch svůj, a EU.

K ilustraci stačí pouze jedno z nedávných, a dalších zmatečných vyjádření ministra zdravotnictví Válka, které uvedl Seznam, 31. ledna.

Přehledně: Jak se ode dneška mění pravidla testování a karantén.

„Žáci základních a středních škol se nyní testují jednou týdně antigenními testy. Studentů vyšších odborných škol se ale pravidelné testování dosud netýkalo. Naopak zaměstnanci těchto škol se museli testovat dvakrát týdně, nově by se měli testovat jen jednou. Speciální opatření o testování žáků a zaměstnanců škol se už nyní týká přípravných tříd základní školy nebo přípravného stupně speciální školy, základních škol a denní formy vzdělávání na konzervatořích a středních školách. První dva týdny v lednu se v nich nastavilo testování dvakrát týdně, od 17. ledna se ale omezilo jen na pondělky."

K přijímání opatření se vychází z nepřesných a zpolitizovaných podkladů, vzniklých ze zmatečných změn v testování a tím i ve výkaznictví. Aby byly podklady relevantní, tak by stačilo sjednotit názvosloví, informovat odborně a bez zmatečných vyjádření, i po diskusích s odborníky z praxe s různými názory. Je ale rovněž důvodné podezření, že testy detekují i chřipkové viry, a vše je potom zahrnuto společně do výkaznictví. Anebo chřipka najednou zmizela, že se o ní nemluví, ani se nevykazuje, když nárůst onemocnění, i testovaných na koronavirus je vždy v období, která jsou tradičně postižena i chřipkovým onemocněním? Tím netvrdím, že koronavirus je totéž, co je chřipka. Aby se však dosáhly relevantnější údaje, tak by se mělo po určitou dobu selektovat testování. Buď na dvou velkých vzorcích populace souběžně, anebo separátně. Na příklad po dobu jednoho měsíce testovat pouze očkované a ty s jednoznačnými příznaky onemocnění koronavirem, a shromáždit výsledky. Následně rovněž po dobu jednoho měsíce testovat pouze neočkované, a ty s příznaky koronavirovým onemocněním, a tyto výsledky porovnat, a vyhodnotit.

Také otevřeně přiznat, že ty statisíce migrantů, kteří k nám přijíždějí legálně i nelegálně, ale jsou také touto vládou zváni, pocházejí ze zemí s jinými zvyky a hygienou, s nízkou lékařskou péčí, a přivážejí s sebou nejenom coronavirus, ale i další nakažlivé nemoci, které se u nás už nevyskytovaly. I to má vliv na přenos nemocí, a smrtnosti, a to nejenom příčinou coronaviru. Při tom se hlasy epidemiologů, a lékařů z praxe, kteří na to upozorňují, umlčují a zatajují.

Také je nezbytné u mortality striktně a s odbornou specifikací oddělit úmrtí na coronavirus, od úmrtí z důvodů jiných závažných nemocí, včetně přirozeného úmrtí stářím. Ta jsou často zaviněna i neustálým strašením ve veřejném prostoru, kterým vznikají i nervová onemocnění, a zanedbáváním kontrolních vyšetření a preventivní péče ve zdravotnictví první linie, i v nemocnicích, kde je dlouhá čekací doba na operační zákrok,

Soud sice zrušil protizákonná nařízení vlády, ale vládě je to jedno, a nic si z toho nedělá. Zase na oko něco uvolní, ale zároveň vše obejde daleko horším nařízením. Nastupuje Pandemický zákon, který nedemokraticky protlačila svojí většinou pětikoalice ve sněmovně, a vláda bude jenom čekat, až jí to soudy opět zruší, a tak stále dokola. Ovšem situace se dost podstatně mění nejenom v zemích EU, ale i v Kanadě a dalších zemích světa. Pokud voliči nepochopí kdo za ně bojoval ve sněmovně, a následně podal stížnost k ústavnímu soudu soudu, a jestli to pětikoalici dovolíme, a budeme jenom mlčet a poslouchat, tak se nic nezmění. Také nesmíme zapomínat, že se tím zakrývají i další kroky vlády, které nás poškozují a jsou převážně nevratné. Tato vláda nesmí mít dlouhé trvání. Volit SPD je cesta, jak se z toho diktátorského sevření od naší vlády i EU, můžeme dostat.

Převzato z profilu politika.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

