Krumer (SPD): Německo by už nikdy nemělo mít svoji armádu.

ČT informovala, že Německo vysílá další svoje vojáky do Litvy, k hranicím Ruska. Je to vrchol cynismu, arogance, a špatný příklad nejenom pro mladé Němce.

Asi se současní vládci v Německu nepoučili z toho, že hitlerovské Německo prohrálo druhou světovou válku. Je to zneuctění památky na desítky milionů obětí vojáků Rudé armády, dalších spojenců i civilistů, kteří položili svoje životy za osvobození od hitlerovského Německa. Právě jim vděčíme za to, že dnes žijeme. Německo by nemělo mít armádu vůbec. Rusko nechce žádnou válku, je to pouze konstrukce USA, které vzhledem k tomu v jakém stavu je jejich společenství a státní dluh, vidí ve válce, do které nastrkuje Ukrajinu, svoji záchranu a východisko. Dojem USA, že se jich válka, pokud bude vyprovokována z Ukrajiny nedotkne, je naivní. Rusko, Čína a Irák uzavřely smlouvy o všestranné spolupráci, USA musí přijmout skutečnost, že skončila jejich světovláda, a svět má těch lepších a silnějších států, vice. Pro nás je nepřijatelné, že se tohoto nebezpečného dobrodružství účastníme a naše vláda, ministr zahraničí a někteří další, jsou v protiruské rétorice a konání nejaktivnější ze států EU. Proto je také na seznamu nepřátel Ruska jenom ČR, a USA.

Dopady této hloupé politiky, jsou hmatatelné už v současnosti na cenách plynu, tepla a inflaci, která je největší z EU. Zvláště tím trpí vedle obyvatel i naše firmy, zahraniční obchod, a díky tomu chybí dodávky materiálu a komponent našim firmám, což je dalším důvodem zdražování. Současná politika pětikoaliční vlády nás vede do područí EU, k likvidaci národního státu, a stále více se stáváme kolonií a odbytištěm přebytků západních zemí, především Německa. Namísto trapných útoků na Rusko, svádění všech problémů na Babiše a prezidenta Zemana, by se vláda měla poučit od Maďarska, Polska, a dalších států, které myslí na svoje občany. Udělat konečně kroky k tomu, aby naše domácnosti a podniky měly přijatelně ceny za energie, a aby vláda začala fungovat tak jak má, a pro co byla zvolena. Dá se to urychleně udělat, jenom kdyby se vládě chtělo, a její prioritou byl spokojený život občanů, a ne to, aby se zalíbila EU, a poslouchala likvidační pokyny úředníků z Bruselu.

Převzato z profilu politika.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



