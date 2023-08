Krumer (SPD): Vlastně jste prohráli, výletníci z Tchaj-wanu

Vlastně jste prohráli, výletníci z Tchai Wanu za naše peníze, a my na to tvrdě doplácíme, provokujete tím i Čínu a Rusko.

reklama

Vlastně jste prohráli, výletníci z Tchai Wanu za naše peníze, a my na to tvrdě doplácíme, provokujete tím i Čínu a Rusko. Továrna na čipy bude v Německu, ale Pekarová říká, že jsme vyhráli. Je článek i zde na PL. O vaší likvidační a trapné zahraniční politice raději ani nepsat. A ten nesmysl výrobní areál Gigafaktory na výrobu autobaterií pro VW v Líních u Plzně jak bezohledně a vehementně prosazujete, kdy likvidujete jediné a zcela funkční letiště s kvalitní přistávací dráhou i pro velká dopravní letadla v Plzeňském kraji taky nemáte jistý. VW vážně zvažuje přesunutí výroby autobaterií do Španělska, kde jsou podstatně nižší ceny energií, a to jak elektřiny i plynu. Taky tím ničíte životní prostředí obyvatel v regionu v blízkosti Plzně, ignorujte odpor obyvatel a skutečnost, že Plzeňský kraj je předimenzovaný fabrikami. montovnami, sklady a supermarkety nejvíce v ČR, pro které už nejsou ani pracovní síly. Ignorujete a podporujete příliv ekonomických migrantů, který nám přináší především problémy a spolu s podporou války na Ukrajině i kromě nebezpečí značnou díru ve státním rozpočtu.

Ale důchodci a senioři jak vy to na ně svalujete za to opravdu nemůžou a je to naopak. To oni všechno vybudovali, a vy to drancujete a ničíte. Ta Fialova pětikoaliční nekompetentní, machinacemi se zákony a zvyklostmi Rychetského vzniklá a pro zájmy USA aktivisticky rusofobní svojí servilností k EU USA u nás všechno zdražuje a likviduje. Jsme jenom kolonie EU pro odbytiště jejich nekvalitních a předražených přebytků. Podle přání EU a vaší podporu nesmyslů na nás vypouštěných z EU, jsme námi placeným sanatoriem migrantů a levnou pracovní silou pro objekty nadnárodních monopolů budovaných z velké části na naší zemědělské půdě. Té už díky tomu zmizelo u nás na 60%. Přestaňte už s vašimi trapnými výlety, útoky na Rusko a Čínu, které si k těmto velmocem nikdo kromě vás nedovoluje. Zatahujete nás do války, a tím ohrožujete nejenom existenci našeho státu, ale i životy občanů. Vládo, začněte se už konečně starat o naše občany, a neutrácejte nesmyslně naše peníze ze státního rozpočtu. Vy máte sloužit občanům, a ne občané vám.

Převzato z profilu politika.

PaedDr. Vladislav Krumer SPD



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Krumer (SPD): Výzva členům vlády, sněmovny a senátu, kterých se to týká Krumer (SPD): Jedna reálná situace, které se nechtěně stáváme účastníky i donátory Krumer (SPD): Zdraví je náš nejvzácnější majetek, vydělávají ale na něm i druzí Krumer (SPD): Ministr Jurečka lže a vysmívá se důchodcům. Přitom vláda utrácí

Článek byl převzat z Profilu PaedDr. Vladislav Krumer

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.