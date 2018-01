Kulhánek (ODS): Naše práce je služba, a ne boj o moc a peníze

Milí občané Ústeckého kraje, přál bych nám všem mnoho dobrého v roce 2018. Přál bych si, abychom jako zastupitelstvo sloužili našemu těžce zkoušenému kraji objektivně, s rozumem a co nejlépe. Abychom se jako zastupitelé kraje nemuseli stydět za naše rozhodnutí. Abychom nechali za sebou kus poctivé práce. Aby se nám v našem kraji žilo dobře, a my jsme k tomu našimi rozhodnutími alespoň trochu přispěli a minimum věcí pokazili. Aby nad zájmy celku nevítězily zájmy jedinců. Abychom konečně všichni pochopili, že naše práce je služba, a ne boj o moc a peníze. Zatím tomu tak bohužel v řadě případů není. Máme co zlepšovat. Musíme se naučit naslouchat jeden druhému a vnímat, že můj názor nemusí být vždy ten správný. Musíme k sobě najít respekt. Máme na to ještě tři roky čas, pojďme to zkusit.

Jiří Kulhánek

starosta města Kadaň

člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

