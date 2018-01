Kupka (ODS): ANO pokračuje v pštrosí politice ohledně Čapího hnízda

Krajští opoziční zastupitelé Středočeského kraje požádali, aby se v co nejkratším čase sešel Výbor Regionální Rady ROP Střední Čechy a zabýval se zprávou Evropského úřadu pro boj proti podvodům ohledně podezřelého projektu Čapí hnízdo.

Hejtmanka Středočeského kraje jednání svolala na 16. ledna 2018, ale zprávu členům Výboru Regionální rady ROP Střední Čechy úřad odmítl poskytnout.

„Není možné, aby členové Výboru Regionální rady jednali o závěrech zprávy a neměli ji k dispozici. To je přímo absurdní. ANO se rozhodlo pro pštrosí politiku a pokračuje v utajování zjevně velmi významných a nepříjemných skutečností. Zastupitelé ODS takový postup jednoznačně odmítají a budou nadále usilovat o to, aby se členové Výboru Regionální rady ROP Střední Čechy mohli s celým dokumentem podrobně seznámit. A rozhodovali až na základě jeho znalosti. Jinak to přece nedává smysl,“ odmítá kroky současného vedení kraje poslanec a krajský zastupitel Martin Kupka.

