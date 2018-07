Kupka (ODS): Jaký je skutečný důvod k reziganci Martina Houdka?

Současné vedení kraje ANO, ČSSD a KSČM má za sebou po necelých devíti měsících svého fungování hned několik vážných personálních problémů a přehmatů. Nekompetentnost a bezradnost současného vedení v personální politice brzdí další rozvoj regionu. Neustále se mění kompetence jednotlivých radních, odvolávají se úředníci a výsledkem je ze všeho nejvíc zmatek.

Minulý týden došlo k odvolání šéfa Asociace středočeských nemocnic Zbyňka Chotěborského. Před jeho jmenováním jsme varovali a upozorňovali na řadu věcných problémů v jeho minulosti. Bývalá náměstkyně Němcová si ho nicméně prosadila a rada kraje ho dokonce o několik měsíců později jmenovala do představenstev všech krajských nemocnic. Tím jeho moc ve středočeském zdravotnictví ještě posílila. Těžko se dá věřit tomu, že by vedení kraje o jeho kontaktech s obviněným Tomášem Horáčkem nevědělo. Pokud společně zasahovali do veřejných zakázek v nemocnicích, je to plná odpovědnost současné krajské koalice. Náhlé prozření před objektivy kamer nesmaže, že to byl jejich člověk. Dalším nečekaným krokem je výzva řediteli středočeské záchranky Martinu Houdkovi, aby okamžitě rezignoval. Zajímal by mě skutečný důvod této výzvy.

