Lachnit (ANO): Děsivá představa. Piráti budou řešit krize nejen v Praze 

To ale platí i pro další oblasti našich životů. Dostal se mi nedávno do ruky oficiální pirátský profil vrchního piráta Zdeňka Hřiba, který se před lety údajně pustil do politiky, i když věděl, že to bude tvrdá práce. Jak souvisí význam slova pirát s prací, nechápu. „Šel jsem do toho, protože mi záleží na tom, kde a jak žijeme,“ prohlašuje Hřib hrdě. Neskromně tvrdí, že v Praze zvládl krize, rozhýbal výstavbu a narovnal zahraniční vztahy. A k tomu slouží obyvatelům Prahy od roku 2018, například staví metro, tramvajové tratě a mosty.
No tak pro připomenutí. Metro se staví tak, že antimonopolní úřad před několika měsíci kvůli pochybení Dopravního podniku definitivně zrušil dodavatele druhé části trasy D. Tím se podle některých odborníků nezačne budovat dříve než za několik let a rozvoj metropole se na dlouhé roky zastavil. U mostů je to podobné. Například u toho Libeňského se jeho stavba zastavila také kvůli šlendriánu s výběrovým řízením, vznik důležité spojky mezi Holešovicemi a Libní stojí, tramvaje nejezdí, městu hrozí pokuta. Občané čekají na řešení už deset let, což i z důvodu Fialovy veleinflace způsobuje citelné prodražení investice.
Každodenní dopravní zácpy už netřeba komentovat. Kde se ale staví bezproblémově, tak to je pražská čtvrť Kyje, kde pan náměstek primátora buduje svoji obří haciendu za desítky milionů korun. „Bohužel se tím řeší pouze jeho problémy s bydlením“ konstatuje Petr Lachnit.
Po tom všem nám Piráti na celostátní úrovni bezskrupulózně slibují funkční moderní stát, dostupné bydlení, konec korupce a více peněz pro rodiny. „Nezmizeli jsme. A ani se na to nechystáme. Jsme Piráti. Pojďte s námi nakopnout změnu,“ hlásají.
Můžeme jen doufat, že voliči neskočí na oblíbenou taktiku podle hesla „nejsme jako my“. Vždyť to byli právě Piráti, kteří za tři roky spoludevastovali tuto zemi, a my jim to musíme stále připomínat.
Třeba to, že změnu na nejen celostátní úrovni skutečně chceme. A že voliči za pár dnů piráty opravdu nakopnou tam, kde slunce příliš nesvítí.
autor: PV