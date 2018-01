Langr (Zelení): Chceme regulovat byznys s chudobou

Cílem nové koncepce je pomáhat zejména skupinám obyvatelstva, které nejsou schopné najít ubytování v soukromém sektoru. Při přidělování městských bytů tak budou mít přednost nízkopříjmové rodiny s dětmi, lidé žijící v nevyhovujících podmínkách, ohrožené sociálním vyloučením nebo se zdravotním hendikepem. „Zjednodušeně řečeno sociálním bydlením chceme primárně vyjít vstříc lidem, kteří třeba nemají na vysoké vstupní kauce u soukromých pronajímatelů nebo narážejí na přemrštěné nájmy. Mnohé z nich také soukromí majitelé z nejrůznějších důvodů odmítají nebo přímo diskriminují,“ uvedl Langr.

Liberec má k dispozici kolem 1200 bytů, většina je ale obsazená. S pomocí dotací chce proto město další byty pro sociální bydlení postavit nebo odkoupit. Podle analýzy, kterou si město nechalo letos vypracovat, je sociálním vyloučením ohroženo 6000 až 7000 obyvatel města, před dvěma lety jich byly 4000.

V rámci nové koncepce nyní magistrát spouští i projekt prostupného bydlení. Měl by pomoci například lidem, kteří nemají jinak šanci dostat se ze soukromých ubytoven. Na projektu bude spolupracovat šest poskytovatelů sociálních služeb. Jde o třístupňový systém bydlení – krizový, tréninkový a sociální. První stupeň by se realizoval v rámci nízkoprahových zařízení jako jsou noclehárny, azylové domy, ubytovny pro matky s dětmi, domy na půli cesty. Další dva stupně by znamenaly bydlení v městských bytech, i v nich by lidem zařazeným do projektu pomáhali zvládat problémy terénní pracovníci. Výsledkem by mělo být, že klient si bude schopný udržet bydlení v pronajatém bytě a platit své závazky. „Předpokládám, že v první fázi se do prostupného bydlení zapojí řádově jednotlivci,“ uvedl Langr.

PhDr. Mgr. Ivan Langr SZ



náměstek primátora Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Město také plánuje aktivnější přístup ke komerčním ubytovnám, s jejich provozovateli chce více mluvit a zároveň hodlá ve spolupráci se státní správou ubytovny důsledněji kontrolovat. „Chceme také jednat s úřadem práce o možném zastropování výše dávek hmotné nouze, na nichž jsou klienti ubytoven závislí, abychom regulovali byznys s chudobou. V neposlední řadě chceme zkusit zavést jakousi místní certifikaci ubytoven – ty s uděleným certifikátem by se mohly stát partnerem města třeba u projektu prostupného bydlení,“ řekl Langr.

Včetně městské je v Liberci 26 ubytoven s celkovou kapacitou 1500 lůžek. Z toho jen sedm ubytoven nabízí pokoje se sociálním zařízením, u ostatních jsou tyto prostory společné. Cena za ubytování dosahuje až 6000 korun na osobu a měsíc.

Psali jsme: Langr (Zelení): Videoklipy proti šmejdům už jsou na světě Ivan Langr: Patnáct osobností Liberce proti xenofobii Langr (Zelení): Milá paní Mládková ... srdečně zdraví VH - projev k 21. srpnu 1968 Langr (Zelení): Politická aréna jako kšeft?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV