Laudát (KAN): Demonstrace proruské lůzy na Václavském náměstí

Zase mimo, jako obvykle: po první demonstraci proruské lůzy na Václavském náměstí jsme slyšeli od řady novinářů, některých politiků, politologů a sociologů, že tam přišli chudáci vystrašení lidé, kterým bylo jedno, kdo potlach organizoval. Nemáme je prý podezírat z podpory ruského fašismu a tím současně urážet. Ve skutečnosti je uráželi autoři komentářů, protože jim vlastně vzkazovali, že jsou hlupáci.

V sobotu se proruská sešlost opakovala. Pardon si snad zasluhují ti, kdo už na druhý potlach nepřišli. Ale ten zbytek? Zapomeňte. Ten spolek a účastníci moc dobře vědí, co dělají. Nejlépe je to otestovat v reálu. Zkusila to například paní Kavková, která si s nápisem "Sláva Ukrajině" stoupla u stanice Metra. Plivance a nadávky byly testem skutečné pravdy. Teprve až nyní napadlo některé pisálky optat se účastníků demonstrace na jejich motivaci k účasti. Tak jsme se dověděli, že Hitler a Stalin se taky neptali, proč by se ptal vrah Putin a jeho soldateska ... Chce mně snad někdo namlouvat, že děkan podivné školy VŠE, (jejichž "akademikům" je pojem etika pojmem dávno zapomenutým), neví, co dělá? Že absolvent práv neví, co dělá? Ti kašlou na nějaké vystrašené, kteří se obávají nadcházející zimy.

Mlčící většina ( pokud v tomto případě existuje) mlčí. Myslím, že 17. listopad bude vhodným datem říci proradné lůze A DOST. Jestli to slušným lidem nedochází, tak je s námi zle. A část občanů má šanci říci NE už dnes a zítra ve druhém kole senátních voleb. Chcete dopustit, aby se do Senátu dostala obžalovaná z podvodu, nebo kandidát, který by nepomáhal Ukrajině, nebo obdobná individua? Vážně chcete, aby začali rozvracet i Senát?

Pokud někdo miluje Rusko, ať se sebere a jde a nedělá bordel pod sochou českého patrona. Rusko je výrazně vinno, že se dodnes plácáme v průměru životní úrovně, že s sebou táhneme morální i kulturní úpadek. A to, co dnes páchají na Ukrajině je obyčejný fašismus. Mlčící většina by se měla rychle probrat a začít konat. Svoboda není zadarmo a musí se bránit.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

