Laudát (TOP 09): Piráti se vybarvují

Nadšení z Pirátů zatím neopadá. Několikrát na jejich velmi lehkou kritiku moji oponenti říkali, že potřebují čas, aby vyzráli (rozuměj Piráti). Tak nám zrají, jako ty komunistické třešničky, nebo některé podzimní bobule. Začínají se nápadně červenat. Ve čtvrtek v Praze prosadili vyhlášku, umožňující dvojnásobné zdražení daně z nemovitostí.

Piráti jsou některými lidmi považováni za moderní stranu. Ve světě se etablovali na boji za bezplatné užívání cizí duševní práce prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Přitom duševní vlastnictví je stejně důležité, dokonce stále více důležitější, než vlastnictví fyzické. Ale asi podvědomě žijeme v tom, že co není vidět, nic nestojí. Ochrana duševního vlastnictví je dnes v moderních společnostech velkým tématem a jeho ochrana je na samém začátku. Jeho bezplatné užívání bez souhlasu autora, nebo jiného oprávněného, není ničím jiným, než sprostou krádeží.

Teď se V Praze vydali přikrádat si i na vlastnictví fyzickém. Ničím jiným daň z nemovitosti není. Její platbou jsou trestáni veskrze ti, kteří neupřednostňují dovolenky v tropických rájích, různé často drahé radovánky a koníčky, ale mají odpovědnost vůči sobě samým, svým dětem a možná nečekaně vůči svému státu. Když si pořizujete osobní majetek, je na své cestě existencí několikrát zdaňován a ne málo - daň z převodu nemovitostí, DPH při stavbě čehokoli, DPH při opravách a údržbě...

Ing. František Laudát



Možná řeknete, z čehože mají žít obce? Je to o nastavení daňového systému země. Máme velmi vysoké daně z příjmu fyzických osob, spotřební daně i DPH. To by mělo a musí samo o sobě stačit na chod státu a obcí. Bude smrtelným pro naši budoucnost, když se potkají na vysoké úrovni oba typy daní. Odstrašujícím příkladem je Francie. Má vysoké státní daně a bezuzdné drancování majetku pomocí lokálních daní z nemovitostí je významným faktorem ničení střední třídy, jíž celá desetiletí francouzští politici posílají do pásma chudoby. Potom se diví, proč jim na paty šlape Le Penová? Právě proto. Ale má to i svoje viditelné důsledky. Každá nemovitost potřebuje investice do oprav a údržby. Důsledky daňového vysávání vlastníků nemovitostí je ve francouzských městečkách leckde hodně vidět. Reálný socialismus v Praze názorně předvedl, jak to může dopadnout.

Možná se leckdo pozastaví nad větou výše, proč mají majitelé nemovitostí zodpovědnost vůči státu? Posloužím příkladem z Itálie roku 2011. Tamní společnost se v krizi totálně nezhroutila jenom proto, že přes 80% tamních lidí vlastnilo domy, byty … potlačením údržby a oprav vybalancovali chybějící příjmy, nekončili na ulici, protože nebyli insolventní v platbě nájmu, na kritické období si mohli na nemovitost půjčit úvěr.

Často se mluví o české závisti. Tak závidějícím jen připomenu, že svojí závistí pracují na vlastní chudobě. V USA před asi dvěma roky proběhl průzkum na základě analýzy velkých dat. Zkoumáno bylo, jestli příklady táhnou a jak se chovají lidé sousedící s bohatými? Táhnou, bohatnou i sousedé. Dokonce byl prokázán efekt i v celých městech. Tak to jen pro pořádek. Asi nikoho nepřekvapí, že u nás jsem na takový průzkum nenarazil. I když už máme tu "moderní" stranu Pirátů. Zatím se naopak chtěli podívat na čísla našich elektroměrů!

