Lavička (Svobodní): Slovenské volby - levice versus ultralevice

Slováci se opět nachází na rozcestí, kdy v sobotu 30. září rozhodnou o jejich politické budoucnosti. Volby do Národní rady Slovenské republiky mají velký potenciál přinést výrazné změny do politického prostředí této země.

reklama

Mají ovšem voliči – především ti pravicoví – opravdovou alternativu? Je na Slovensku jasně vymezená euroskeptická pravicová strana, která bude na prvním místě hájit zájmy slovenských občanů, snižovat daně, rušit dotace, omezovat regulace, podporovat a rozvíjet svobodu jednotlivce, podporovat tržní hospodářství a podnikání, která bude chránit tradiční hodnoty, a která nebude ohýbat a pošlapávat Ústavu SR? Tuto otázku mohu rovnou zodpovědět – je totiž relativně očividné, že na Slovensku není žádná strana, která by vyhovovala všem požadavkům pravicového voliče. Proto vítězem pravice rozhodně nebude. Slavit bude o víkendu pravděpodobně levicový SMER nebo ultralevicové Progresívne Slovensko.



Tyto volby jsou jen o Ficovi. Bud´ jste za Fica nebo proti němu (zdá se to stejné jako u nás v roce 2020 s Babišem). Pro mě to spíše bude pouze o tom, zda vyhraje rozum, vlastenectví, tradiční hodnoty a svoboda nebo ultralevicové eurošílenství.

Mainstreamovými médii milovaná strana Progresívne Slovensko nesplňuje snad ani jeden z požadavků každého pořádného pravicově smýšlejícího občana.

David Lavička Svobodní

Místopředseda strany Svobodní ve Zlínském kraji

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky



SMER – sociálna demokrácia expremiéra Roberta Fica? Socialisté, ti nebudou snižovat daně, rušit dotace a omezovat regulace. Na druhou stranu Fico bude na prvním místě hájit zájmy Slováků, bude chránit tradiční hodnoty a zřejmě z něj nebude ani šílený eurofil.

Levicový SMER dokonce podpořil i kovaný pravičák Václav Klaus. Exprezident v dopisu adresovanému Robertu Ficovi vyjadřuje obavy nad politickým děním na Slovensku a píše, že v jeho úspěchu vidí „šanci, aby Slovensko zůstalo demokratickou zemí, a aby zůstalo samo sebou“.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 9413 lidí

A ano, tyto obavy jsou pochopitelné. Progresívne Slovensko, kterého byla členkou i eurounijní fanatička Zuzana Čaputová, například prosazuje ztrátu práva veta Slovenska v Bruselu, rozhodně se nebrání zvyšování daní, aktivně podporuje povinné očkování proti COVIDu, podporuje genderové šílenství a je pro ratifikaci bláznivé Istanbulské úmluvy, která nabourává tradiční pojetí rodiny a tradiční role v rodině. Jejich kandidát Jaroslav Spišiak otevřeně hlásá, že je třeba legalizovat všechny drogy.



Na důležitost těchto voleb odkazují i obavy Evropská komise, která vyjádřila znepokojení, že by mohl Fico volby vyhrát. Česká mainstreamová média zároveň brojí, jak jen to jde, sama se pak mohou z případného vítězství SMERu zbláznit a komunistický rozvědčík Pavel pak tvrdí, že Ficovo vítězství do určité míry naruší vztahy mezi Prahou a Bratislavou.



Osobně bych sice nebyl schopný hodit hlas ani SMERu a už vůbec ne straně Progresívne Slovensko. Nejspíše bych hledal mezi slabšími subjekty a vybral ten, který bude nejvíce hájit zájmy pravicového voliče. Sám ale někde hluboko doufám, že se Robert Fico nakonec předsedou vlády Slovenské republiky stane. Už jen kvůli EUrosajuzu, nevyváženým mainstreamovým médiím, kariernímu komunistovi Pavlovi a dalším ultralevicovým nepřátelům svobody.

Psali jsme: Svobodní: Rodiny s malými dětmi jsou jednou z nejpostiženějších skupin Svobodní rostou a makají. Je to naše obrovské bohatství, říká Vondráček Pantálek (Svobodní): Pravice, za kterou se (ne)musíme stydět? Svobodní: Vyrážíme do ulic s peticí proti zákazu aut na benzín a naftu

Článek byl převzat z Profilu David Lavička

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama