Levová (SPD): Pracovní tábor Lety

Pracovní tábor Lety je opět na scéně. Pojďme se podívat na to, jací jsme.

Pořad 168 hodin a pojetí pravdy prezentované v tomto pořadu bylo opět nevyvážené a plné polopravd týkajících se SPD a pracovního tábora Lety.

Nikdo v SPD nezpochybňuje hrůzy fašistického režimu německého vůdce Hitlera a muslimského nacistického vůdce al-Husseiního, kteří se snažili vyhladit Židy a Romy v Evropě a arabském světě. Nikdo nezpochybňuje existenci pracovních a koncentračních táborů a hrůz, které se tam děly. Naopak, naše hnutí SPD navrhuje trestat už samotnou podporu ideologie hlásající nenávist. Ale pojďme se podívat na problematiku tábora Lety. Ve veřejně dostupných zdrojích si lze najít tyto informace.

Tábor vznikl 2 měsíce před okupací Československa jako pracovní tábor pro lidi, kteří se vyhýbali práci a žili zločinem. Umístění tábora v Letech nebylo náhodné. Vězni v průběhu války pracovali mimo jiné v nedalekých lesích rodu Schwarzenbergů. Tuto informaci jsem čerpala z anglické Wikipedie, protože v české verzi není tento údaj uvedený. Tento pracovní tábor tvořily dřevěné domy a dřevěný plot. Ostrahu vykonávali čeští četníci. V průběhu roku 1940 bylo do tábora posláno 233 osob, z toho 197 z nich bylo odsouzených vězňů. V roce 1941 bylo v táboře umístěno 537 osob, z toho 498 z nich bylo také odsouzených vězňů a 45 bylo označeno za Cikány. V roce 1942 do tábora dorazily internované osoby, povětšinou Cikáni, dnes Romové. Celkem jich táborem prošlo 1309. V táboře po 3 měsících začal řádit tyfus a z toho důvodu byl po 6 měsících zavřen. Po válce byl souzen a osvobozen velitel tábora Janovský, jeden dozorce byl potrestán důtkou.

V Československu byly stovky takových táborů. Pojďme se například podívat na historii koncentračního tábora Nová Role, který fungoval od roku 1942 do roku 1945. Do tábora byly umisťovány hlavně slovanské ženy, mužů zde bylo minimum. Táborem prošlo 2000 osob. Po válce byl souzen ředitel továrny, kde vězni pracovali, a byl odsouzen k smrti. Od roku 1960 byl prostor využíván jako skládka až do roku 1996. V současnosti je zde louka, na které není umístěn žádný památník. A já se ptám proč? Proč nechává naši společnost a všechny aktivní neziskovky smrt tisíců slovanských žen chladnými a není na tomto místě pietní deska či památník? Proč nevěnujeme náš mediální prostor těmto zapomenutým místům?

Zdroje:

http://www.bbc.co.uk/czech/domesticnews/story/2005/05/050512_cz_concentr_camps_pckg.shtml

https://en.wikipedia.org/wiki/Lety_concentration_camp

Převzato z profilu.

Jana Levová SPD



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura a Rozner čelí kvůli romskému koncentráku v Letech trestnímu oznámení. Od neziskovky i mládežníků ČSSD Eman Pluhař: Rozhněvaní mladí sociální demokraté proti establishmentu v SPD Okamura zopakoval část slov o táboře v Letech, omluvil se za plot Otevřený dopis: Tomio Okamura by měl nést odpovědnost a od svých výroků se distancovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV