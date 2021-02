Luzar (KSČM): Existuje nevraživost mezi kraji týkající se přerozdělení prostředků

reklama

Děkuji za slovo. Nerad jsem předběhl kolegu, ale asi to bylo přehlédnuto. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, k návrhu ze Senátu si dovolím pouze hovořit, nebo konstatovat jediné, když můj předřečník hovořil o tom, že tady tento návrh není nový, senátoři pouze modifikovali, popřípadě osvojili si určitý model, který tady již byl ve Sněmovně hlasován v různých variantách a byl Sněmovnou většinově odmítnut. Nic proti tomu. Ta myšlenka samozřejmě bude zaznívat skoro u každého zákona, který nějak dělí peníze mezi obce, kraje a státní rozpočet. Dokážu si představit podstatně více těchto zákonů, budou tu zástupci samospráv, budou tu zástupci krajů, popřípadě státní rozpočet, chtít více prostředků. Tady je předložen model, který hovoří o tom, že kraje si pomohou v řádu možná milionů korun, desítek milionů korun, že by si pomohly do svých rozpočtů. Já chci upozornit na to, že to - pardon za ten výraz - nejsou velké peníze, které by těm krajům výrazně v této věci mohly pomoci, zvlášť když tyto peníze nejsou účelově vázány. Ten návrh totiž není pojat jako účelové vázání těchto prostředků právě do třeba opravy postižených komunikací. Bude čistě na úvaze samosprávy konkrétního kraje, kde ty peníze použije a jestli opravdu zvýhodní tu obec, přes kterou kamiony nebo nákladní auta jezdí, anebo to použije akutně někde vedle. To je jedna z mých drobných výhrad k tomuto návrhu. A pokud by to opravdu kolegové ze Senátu mysleli konkrétně vážně v těchto lokalitách, tak ta účelovost by tam mohla být, nebo měla by být napsaná.

Druhá věc, na kterou chci upozornit, je, že všichni jsme si vědomi z různých krajů, že existuje takzvaná určitá nevraživost mezi kraji týkající se přerozdělení prostředků podle počtu obyvatel, podle rozlohy krajů, podle zatížení krajů. Ty kraje mezi sebou mají určité pnutí a vytýkáme si navzájem přidělované prostředky. Já jsem z Moravskoslezského kraje a my úpěnlivě žádáme vládu, aby už konečně poslala ty miliardy, které jsou nám slíbeny a měly by přijít. Ale určitě budu druhým krokem slyšet ty výrazy z jiných krajů, které říkají, vždyť vy už vlastně máte dost, vy dostáváte za úhradu z tamtoho, vy dostáváte za úhradu z tamtoho, my chceme taky ty miliardy a chceme si na ně taky chceme sáhnout, protože máme taky zdevastované prostředí, máme taky určité restrukturalizační problémy. A já mám mírně obavu, že bychom vypustili džina z lahve, pokud začneme do jednotlivých zákonů takhle zobávat, byť v dobré víře, tady vezmeme milion, tady vezmeme druhý milion, a že ztratíme tu základní myšlenku, že tady přijdou velké peníze na pomoc krajům z evropských peněz, přijdou tady velké peníze i z českého státního rozpočtu. A o ty bychom se měli hlavně přičinit, aby kraje tyto prostředky dostaly, a ne jít touto formou, kterou považuji částečně za modifikaci RUDu, to znamená úpravu RUDu jako takového.

To je moje drobná výhrada k předkladatelům, že bych ještě chápal, kdyby to bylo účelově vázáno, ale takhle to opravdu považuji za obcházení rozpočtového určení daní. Děkuji za pozornost.

Leo Luzar KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Balatka: Toto nově navrhované rozdělení považuji za spravedlivější Ministr Havlíček: Do státního rozpočtu má jít téměř o 50 % méně výnosů, než je tomu dnes Premiér Babiš: Současná vláda se snaží co nejrychleji napravit nerovné postavení státu Stát i obce získají více peněz z vydobytých nerostů. Senát schválil důležitou novelu horního zákona

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.