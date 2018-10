Lysáková (KSČM): Neukojené ambice aneb Soudnost je dřina

Co dodat? Především nevím, co má být platforma Restart v rámci KSČM. Není to nic oficiálního a je zcela jedno, jak se sama pátá kolona nazývá. Členská základna okresu Liberec podobné poškozování KSČM odmítá a rozhodně se nebudeme rozvracečských aktivit zájmové lobby účastnit, zvláště pokud to je povyk jednotlivců tzv. ze záhrobí, od milovníků Stalinovy éry. Náš přístup k těmto škodícím aktivitám je dlouhodobě znám, a proto nejsme ani těmito samozvanci oslovováni. Jsme demokratickou stranou a k tomu máme i strukturu, jejímž prostřednictvím řešíme vnitrostranické věci. Své připomínky a představy mají možnost řešit jednotliví členové zcela běžně. Většina členské základny toto respektuje a nemá potřebu prát špinavé prádlo na veřejnosti. Zneužívání médií k řešení kádrové politiky strany považuji od těchto jednotlivců za velmi nekorektní. Pokud mají tolik výhrad a za formy a metody práce zvolili »cochcárnu« místo stanov, tak nerozumím tomu, proč v KSČM setrvávají. Nejprve by si měl každý zamést před svým prahem, ale této koloně patrně chybí vlastní smeták.

A připomínám, že KSČM je celostátně v pořadí šestá, v Jihočeském kraji čtvrtá a Českých Budějovicích - tedy bydlišti V. Filipa - třetí s tím, že preferenčními hlasy přeskákal na místo první. Jak jsou na tom tito kritici? Exmístopředseda a neúspěšný kandidát na předsedu ÚV KSČM J. Skála pro jistotu rezignoval na dvě místa do dvou volebních obvodů do Senátu v Praze. Ze skromnosti to asi nebylo… A v tom je ten rozdíl mezi současným předsedou V. Filipem a jeho spolustraníkem J. Skálou. Jeden koná a druhý jen a jen kritizuje a rozeštvává vlastní stranu.

Mgr. Dana Lysáková KSČM



zastupitelka města Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Okresní organizace Liberec je toho názoru, že je nezbytné nejprve udělat podrobnou analýzu včetně návrhů na opatření, tedy stanovit demokraticky minimálně kroky A, B i C. A právě to B a C v diktátu této skvadry postrádám. Teoretizování bez skutečného vnímání vnitřních a vnějších podmínek a bez tzv. »Leninova tanga«, když se za klasiky schovávají, je k ničemu.

Vedení strany bylo demokraticky zvoleno na nedávném sjezdu, čekají nás dvě konference. Zde je parketa k řešení obsahových i vnitrostranických otázek.

A podpora vzniku Babišovy vlády? To bylo menší zlo. Podařilo se tak odvrátit vládu pravice a prosadit našich sedm bodů z programu KSČM.

V neposlední řadě i možnost dořešit poslední zbytky lumpáren pravice a jednotlivců, neboť v řadě případů již dochází k jejich promlčitelnosti.

Psali jsme: Žoček (KSČM): Ani manipulace nesmí být hloupá Hubert (KSČM): Jednota a kázeň má také svá pravidla Kavij (KSČM): Výsledek voleb - reálný odraz situace ve společnosti? Grospič (KSČM): Komunistická strana nesmí podlehnout zbrklosti a musí najít dostatek síly se poučit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV