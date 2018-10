Grospič (KSČM): Komunistická strana nesmí podlehnout zbrklosti a musí najít dostatek síly se poučit

Jsme si vědomi, že volby do Senátu Parlamentu České republiky nedopadly pro KSČM dobře. Poprvé od ustanovení této komory Parlamentu v ní naše strana nebude zastoupena. Pro nás to znamená výrazné ztížení politické práce. Nyní musíme v klidu věnovat pozornost vyhodnocení této skutečnosti a hledání jejich příčin. Je to o to podstatnější, že i středolevá sociální demokracie rovněž tyto volby prohrála a je patrný celospolečenský odklon od levicových stran. To platí i pro výsledek komunálních voleb. Nelze však přistupovat na tlak zvenčí, který se koncentruje do požadavků, jež by mohly naší komunistickou stranu dále oslabit a hledat jednostranně vinu jen u některých osob. V minulosti již některé politické strany nebyly po určitou dobu zastoupeny v některé z komor Parlamentu. V příštích volbách dokázaly získat podporu voličů a znovu je zde zastupovat. Přes obtížnou situaci má Komunistické strana Čech a Moravy, pokud nepodlehne zbrklosti, dostatek síly poučit se a obnovit své zastoupení v Senátu.

Stanislav Grospič, místopředseda ÚV KSČM

JUDr. Stanislav Grospič KSČM



