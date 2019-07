Macků (KDU-ČSL): Jak to vidím aneb zapomenutý venkov

Uvažujete o tom, že byste se odstěhovali z Dačic do většího města? Vaše děti odešly do velkého města na studia a už se nevrátily, přestože by v Dačicích našly práci?

Pojďme se společně zamyslet nad tím, proč se tak děje. Už několik desítek let slýcháme od každé vlády a od každé politické reprezentace, že venkov je nutné podporovat, protože jinak budou všichni žít ve velkých městech a naše krajina bude liduprázdná. Jaká je ale skutečnost? Zatímco se obce a městečka včetně Dačic snaží udržet a rozvíjet služby pro své obyvatele, tak stát nemá ani koncepci jak by chtěl venkov podpořit. A tak v Dačicích podporujeme sociální služby, stavíme školku, přistavujeme školu, společně s krajem budujeme dům dětí a mládeže, kraj u nás zřídil domov pro seniory, staráme se o kulturu a sport, podporujeme spolky. Určitě jsem nevyjmenoval všechny aktivity, které děláme, aby se nám všem v Dačicích dobře žilo a abychom chtěli v Dačicích zůstat, případně se do nich vrátit.

Na druhou stranu se stát rozhodl, že v Dačicích stačí podatelna katastrálního úřadu a že obvodní oddělení Policie ČR v Dačicích obslouží i celý obvod Slavonicka. Teď stát uvažuje o tom, že finanční úřad může fungovat v Jindřichově Hradci a stačí, když do Dačic úředníci zajedou jenom občas. S tímto přístupem státu zásadně nesouhlasím a naštěstí nejsem sám. Stejně to cítí i kolegové z dalších měst a obcí, to jak regionu Dačicka, tak Telčska a i Jemnicka. Proto jsem už v květnu osobně předal otevřený dopis krajskému řediteli finančního úřadu. V tomto dopise je kromě jiného uvedeno: Rušení Finančního úřadu v Dačicích reálně znamená, že se pro 40.000 obyvatel našeho regionu vzdaluje výkon státní správy. Stát se zbavuje svých povinností a náklady přenáší na občana. Ale právě občané jsou těmi, kteří si stát platí ze svých daní, aby poskytoval užitečné, nezbytné služby. Jak se ukazuje, tak je to dnes stát, který ve svých povinnostech selhává. Je pro nás naprosto nepřijatelné, aby řada občanů Mikroregionu Dačicko byla nucena dojíždět po křivolakých příhraničních silničkách až 60 kilometrů do Jindřichova Hradce.

Reakce finančního úřadu v Českých Budějovicích byla mírně řečeno „vlažná“ a bylo mi sděleno, že rušení finančního úřadu se v Dačicích nepřipravuje. Vezmeme-li v úvahu, že na Dačicku žije podle všech předpokladů cca 8.500 majitelů nemovitostí a cca 4.500 osob, které podávají až v 98% přiznání k dani v písemné podobě, tak zrušení finančního úřadu u nás bude mít za následek to, že se další obyvatelé Dačicka budou stěhovat do velkých měst. Doufám, že se nám podaří přesvědčit generální finanční ředitelství v Praze o potřebnosti zachování finančního úřadu v Dačicích a že nebudeme svědky další arogance státní moci.

Současně budeme i nadále pracovat na rozvoji Dačic a jejich místních částí. Jednak výstavbou nových zařízení, jednak opravami a rekonstrukcemi současné infrastruktury a jednak podporou všech aktivních dačičáků. Těch je naštěstí pořád hodně.

Ing. Karel Macků

starosta města Dačice

