Majerová (Trikolora): Trump si s neschopnou EU vytřel zadek

Trump si totálně vytřel zadek s neschopnou EU, která škodí naší ekonomice. Zbavme se závislosti na Bruselu a budujme spolupráci i mimo euroatlantický prostor!

USA uzavřely dohodu o clech s EU, oznámil v neděli večer americký prezident Donald Trump, který jednal se šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Cla na dovoz z EU do USA vzrostou na 15 %. Trump přiměl EU akceptovat při vývozu do USA 3x vyšší clo, než jaké měla dosud, aniž by za to EU něco získala.

Je to mj. i další doklad neschopnosti Evropské komise vyjednávat a hájit zájmy členských států EU. Evropská unie poškozuje obchodní a ekonomické zájmy naší země. Musíme hledat spolupráci i mimo euroatlantický blok včetně států BRICS.

Tato situace rovněž ukazuje na nevýhodnost našeho členství v EU, protože v rámci tzv. celní unie a společné obchodní politiky členských států nemůžeme o vzájemných obchodních vztazích vyjednávat s USA (ani s žádným jiným státem) sami bilaterálně a napřímo, jako například Velká Británie, která dosáhla vzájemné dohody s USA o clech ve výši 10 %. Vláda Petra Fialy se odvolává na společný postup v rámci EU, který ale, jak všichni vidíme, nikam nevede.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Musíme prosazovat především aktivní obranu českých národních zájmů a urychleně učinit veškeré potřebné kroky k diverzifikaci našeho zahraničního obchodu všemi světovými směry, vykonávat efektivní ekonomickou diplomacii a všestranně podporovat domácí průmyslovou výrobu, zejména ve strategických sektorech.

Dalším důležitým nástrojem je podpora široké bilaterální spolupráce se zeměmi mimo euroatlantický blok – například se státy střední Evropy ve formátu V4+, ale i se státy z Afriky, východní Asie anebo státy sdruženými v uskupení BRICS.

Anketa Byl Jiří Krampol dobrý herec i dobrý člověk? Byl 95% Nebyl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3419 lidí

Britští vývozci nově čelí v USA clu jen desetiprocentnímu, neboť Británie – přestože je mnohem menší trhem než EU – si vyjednala výhodnější podmínky než Brusel. „Britští exportéři tak konkurenční výhodu na americkém trhu nad firmami z EU, tedy z podstatné části pevninské Evropy i Irska, pro něž bude platit clo nejčastěji o pět procentních bodů vyšší.

Slavit tedy mohou tedy také stoupenci brexitu, protože nebýt vystoupení Británie z EU, i na britské firmy by se vztahovalo 15procentní clo. Tato skutečnost dnes povzbudit britský akciový trh,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

„Už nyní lze ukázat na několik možných vítězů celé dohody. Tím prvním je americký prezident Donald Trump. Z hlediska vidění světa, které zastává on a jeho administrativa, včetně jejích ekonomů, dochází k nápravě dlouhodobě asymetrického obchodního vztahu USA a EU. Spojené státy nyní uplatní na většinu dováženého zboží nové patnáctiprocentní clo, zatímco EU na dovoz z USA uvalí nové clo nulaprocentní. Žádné. Tedy 15:0 pro Trumpa. Takto to Trump prodá svým voličům,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Toto jsou podle Kovandy Trumpova vítězství nad EU během půlroku jeho vládnutí:

přiměl drtivou většinu zemí EU navýšit výdaje na obranu na 5 % HDP

zamezil tomu, aby EU uvalila digitální daň na americké technologické giganty (v návrhu rozpočtu EU na léta 2028 až 2034 o ní není ani zmínka, přestože Brusel výrazně hodlá navýšit okruh a inkaso daní, které vybírá, o více než 1000 miliard korun ročně – těmi však zatíží členské státy, resp. jejich firmy a občany)

přiměl EU akceptovat při vývozu do USA 3x vyšší clo, než jaké měla dosud, aniž by za to EU něco získala

zajistil, že za tyto údajně výhodné celní podmínky (které ovšem jen eurozónu připraví o 1400 miliard korun ročně) EU Spojeným státům ještě zaplatí, a to:

- nákupy energetických surovin z USA za více než 5000 miliard korun ročně (což jde výrazně, více než desetinásobně, nad rámec objemu loňských dodávek z Ruska do EU

- nebude to tedy moci být jen tak, že EU jednoduše kompenzuje odpojení od zbylých ruských dodávek těmi americkými)

- investicemi v USA za 12 600 miliard korun

- objemnými nákupy zbraní v USA, zřejmě nad rámec toho, aby by plynulo ze závazku zemí NATO navýšit výdaje na obranu na zmíněných 5 procent HDP

„Přitom před Trumpovým nástupem do Bílého domu letos v lednu čelila EU průměrnému efektivnímu clu v USA jen 4,8 %.

Nová průměrná efektivní celní sazba, které zboží z EU v USA bude čelit, tak bude pořád o výrazných více než 10 % vyšší, než byla ta z doby před Trumpovým nástupem. Trump se může světu pochlubit – vidíte, tohle je ten můj Art of the Deal,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.