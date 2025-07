Majerová (Trikolora): Kde se bere ta nekonečná drzost?

Řeknete, co si myslíte, třeba o Evropské unii nebo válce na Ukrajině nebo o Zelenském nebo o Trumpoví nebo téměř o čemkoli jiném… Prostě řeknete něco odlišného od toho, co chrlí většina médií, a vládní politici vás obratem obviní, že šíříte ruskou propagandu, ruský narativ či že jste Putinův agent.

Ale vy nejste Putinův agent, ruský narativ je vám ukradený a už vůbec nemáte potřebu šířit jakoukoli ruskou propagandu. Vy prostě jen poctivě říkáte, co si myslíte. Ba dokonce umíte zdůvodnit, proč si to myslíte a jak jste k tomu došli. Co je na tom špatného?

Kde se bere ta nekonečná drzost nás za to nálepkovat? Kam jsme to jako společnost klesli? Špatně je úplně jiná věc. Místo aby se tu různé názory střetávaly, aby spolu soupeřily, aby si každý sám mohl udělat závěr, aby se každý sám mohl rozhodnout, co je mu blízké, s čím souhlasí a co chce podporovat, jeden jediný názor je už dopředu vyhlášen jako ten jediný správný, a aby toho nebylo málo, všechny ostatní jsou z veřejného prostoru vykazovány, umlčovány, cenzurovány, ba dokonce i kriminalizovány.

Ale tohle jsme přece už zažili za minulého režimu a donedávna jsme si mysleli, že se to už nikdy nevrátí… Skutečná demokracie stojí a padá se střetáváním různých názorů. Je-li to naopak, jsou-li některé názory z veřejného prostoru vykazovány, už nežijeme v demokracii.

Až sem nás Fialova vláda dovedla. Je načase říct jim DOST!

Zuzana Majerová Trikolora



