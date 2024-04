Malá (ANO): Je tady široká shoda napříč koalicí i opozicí

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jen úplně stručně zrekapituluji a je potřeba, aby tady znovu zaznělo, a vy už jste to slyšeli mnohokrát, ale opakování je matka moudrosti.

Skutečně každá desátá žena v České republice se stane obětí znásilnění. V České republice je 12 tisíc znásilnění ročně a pouze zlomek z nich je nahlášen. A já jsem přesvědčena o tom, že tahle změna, kterou, doufám, dnes drtivou většinou prohlasujeme, povede ke zlepšení postavení obětí. Je potřeba si tady říct, a já tímto chci vyzvat pana ministra spravedlnosti k tomu, aby zahájil kampaň na Ministerstvu spravedlnosti, která povede osvětu v rámci definice znásilnění. Já jsem samozřejmě zachytila, že tváří definice znásilnění je Miss World. Je to myslím hezké, ale, pane ministře, nebude to stačit.

Myslím si, že je potřeba dostat informace o změně, o definici znásilnění, i k těm, kteří se o to nezajímají a nemají denně puštěnou televizi a nečtou intelektuálně laděná média. Já si myslím, že většina z nás o tom tématu už víme mnoho, protože jsme tady o tom debatovali předtím vůbec, než došlo na první čtení, než jsme se dohodli na tom, že to bude vládní návrh, potom jsme o tom debatovali ve výborech a dnes tady o tom debatujeme potřetí. Je potřeba si říct, že - a chci za to poděkovat všem poslancům a především kolegům, kteří se k tomu tématu ze začátku tvářili a stavěli velmi vlažně, - tu debatu vyposlechli, že jsme měli možnost se i neformálně s řadou kolegů bavit o tom, proč je definice znásilnění tak důležitá, a že si nechali vyvrátit obavy z toho, že bude postihováno jejich normální chování.

Mgr. Ing. Taťána Malá ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Chci tady říct, že ta definice znásilnění, ta její změna, míří na ty, kteří nerespektují to, že k sexu je potřeba souhlas všech, kteří se ho zúčastní. To je to zásadní, co by tady mělo zaznít. Ta změna definice nemíří na ty, kteří si uvědomují, že souhlas obou nebo více lidí, kteří se účastní sexu, je prostě normální mít, a míří pouze na ty, kteří to za normální nepovažují a myslí si, že mají právo na to mít s někým sex. To si myslím, že je věc, která by se měla šířit mediálním prostorem a o které bychom měli intenzivně mluvit.

Jsem velmi ráda, že se nám skutečně podařilo dojít k tomu, že tady nebyl předložen žádný pozměňovací návrh a že je tady široká shoda napříč koalicí i opozicí na tomto návrhu. To, co už komentoval pan ministr, a já to okomentuji také, je nastavení té hranice bezbrannosti na 12 let, tedy to zavedení znásilnění z podstaty. Já to považuju, a vyjadřovala jsem se včera k tomu v médiích, zatímco změna definice znásilnění podle mého názoru musela ve společnosti uzrát a musel přijít čas na to, abychom k tomu dospěli, tak co se týká té hranice bezbrannosti, to si myslím, že je náš velký dluh, který tady dnes splácíme. Myslím si, že je naprosto bez diskuse a vůbec není na místě debatovat o tom, jestli dítě pod 12 let může dát souhlas s pohlavním stykem, nebo ne. Myslím si, že všichni, kteří máme děti, tak vůbec o tom nemůžeme ani debatovat.

Anketa Kdo byl vaším favoritem ve druhém kole slovenských prezidentských voleb? Peter Pellegrini 97% Ivan Korčok 3% hlasovalo: 11492 lidí

Já osobně jsem byla zastáncem toho, aby ta hranice byla ještě vyšší, aby byla patnáctiletá, ale po debatách s odborníky jsem skutečně naznala, že je pravda, že ta hranice 12 let je rozumnější. Mezi dvanáctým a patnáctým rokem se vždy bude zkoumat znalecky, jestli to dítě, které souhlasilo s tím pohlavním stykem, jestli už bylo dostatečně vyzrálé na to, aby vědělo, co dělá, a jestli tak mohlo skutečně učinit. Takže tohle já považuji za zásadní.

Doufám také v to, že nebudou padat už tak často podmíněné tresty za znásilnění. Pro mě ty případy, které se odehrály a které prezentovala média v poslední době, jsou naprosto neakceptovatelné a věřím, že k tomu přispěje také to, že dojde v té nové definici k rozdělení znásilnění a sexuálního útoku, kde u toho sexuálního útoku budou vlastně kvalifikovány ty méně závažné trestné činy, a proto předpokládám a doufám a věřím v to, že za znásilnění budou v České republice padat zásadní tresty a budou to tvrdé tresty, protože skutečně, jak padlo na několika našich jednáních, které když jsme vůbec debatovali s kolegy poslanci z koaličních i opozičních lavic o tom, jestli je změna definice znásilnění vůbec nutná, tak tam padla jedna věta, za kterou moc děkuju Martině Ochodnické, která si myslím, že prolomila ledy. A ta Martina tehdy řekla, že znásilnění není jenom znásilnění těla, ale je to hlavně znásilnění duše. A to si myslím, že je fakt věc, kterou je potřeba si uvědomit, že tak, jak byla ta definice postavena do této chvíle, byla postavena na užití fyzického násilí. Takže už to, že vás někdo donutí k něčemu a nemusí použít hrubou sílu, je prostě znásilnění.

Takže to je ode mě v tuto chvíli vše. Já vás prosím o podporu tohoto zákona. Chci poděkovat také všem, kteří se zúčastnili toho vyjednávání, a všem členům podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Chtěla bych také, a to si dovolím jmenovat, poděkovat zástupkyním Konsentu a Amnesty, což jsou neziskové organizace, které se zabývají tímto tématem, a chci jim poděkovat za jednu věc. Chci jim poděkovat za to, že nebyly přehnaně aktivistické a že v určitém okamžiku, kdy uvěřily tomu, že my jako poslanci a poslankyně chceme toto téma zvednout a chceme tu definici znásilnění skutečně dotáhnout do konce a že dokážeme vyjednat tu podporu, že přestaly nějakými přílišnými aktivistickými projevy a že i díky tomu se nám podle mého názoru povedlo, podařilo se najít tu shodu.

Takže to je ode mě vše. Ještě jednou děkuji všem a prosím o podporu.

Psali jsme: Malá (ANO): Znásilnění bývá nazýváno psychology vraždou duše Malá (ANO): Musíme zajistit bezpečnost dětí dnes, a ne za patnáct let Malá (ANO): Válek by vzít zbytek sebereflexe do hrsti a odejít z ministerstva. Poklusem Malá (ANO): Socioekonomické následky událostí posledních let nelze přehlížet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama