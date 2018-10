Maříková (SPD): Karlovarský kraj má experty na zdravotnictví

Zní to sice dobře, ale stát, kraj ani město není firma a své o tom ví vládnoucí koalice Karlovarského kraje, které se pod vedením radního pro zdravotnictví Ing. Jana Bureše (ODS) podařilo dostat Karlovarskou krajskou nemocnici do dluhové pasti. Tuto informaci pustilo vedení kraje na veřejnost až po komunálních volbách, aby to některým politickým subjektům náhodou nezlomilo vaz. Jako východisko vedení kraje vidí strategického partnera, který by si nemocnici pronajal a vedl, ale Karlovarský kraj by byl tím, kdo by dál investoval do její modernizace.

Zdravotnictví v Karlovarském kraji pod vedením Ing. Jana Bureše (ODS) zrovna nekvete. Lékaři, kteří hovoří špatně česky nebo vůbec nejsou žádným ojedinělým případem a změny se asi jen tak nedočkáme, jelikož vláda pod vedením vítězného hnutí ANO 2011 prodloužila tzv. projekt Ukrajina, který do Česka importuje lékaře z Ukrajiny bez povinných zkoušek. Nemocnice jejíž předsedkyní představenstva je Ing. Jitka Samáková vykazující ztrátu cca 150 milionů už je jen třešničkou na dortu skomírajícího zdravotnictví v kraji. Tyto dva odborníci na zdravotnictví by mohli shodou okolností současně zasednout do vedení města Ostrov, ale ne že by jim dali voliči takovou důvěru, ale jelikož utvořili „sňatek z rozumu“. Doufejme, že město Ostrov bude pod jejich vedením vzkvétat lépe než Karlovarská krajská nemocnice.

Smyslem zdravotnictví by nemělo být vydělávat, ale léčit a zachraňovat životy. Občanům nejde o to kolik nemocnice vydělává, chtějí mít dostupnou kvalitní zdravotní péči a kvalifikovaný, příjemný personál. Pokud bychom provozovali zdravotnictví jako firmu na prvním místě by byl zisk a ne kvalitní péče. Bohužel směřujeme k tomu, že zisk je to oč tu běží na úkor spokojeného pacienta. Nemocnice nejsou schopny zajistit zda budou mít dostatečný počet konkrétních nemocných, aby zajistily vysoké zisky, jejich povinnost je zajistit kvalitní zdravotní péči, bez ohledu na to jestli jsou ve ztrátě nebo zisku. Politik je zástupce lidu, tedy alespoň by měl být, i když to v praxi tak nevypadá a tak by se měl o majetek státu, kraje či města starat jako dobrý hospodář. Pokud nemocnici, která mu je svěřena přivede do takové ztráty a není schopen takový stav změnit je asi něco špatně, buď není dobrým hospodář, ale ani managerem a nebo vede to co mu je svěřeno záměrně ke krachu.

Karla Maříková SPD



Stát, kraje i města mohou mít podniky, ze kterých jim budou plynout zisky, ale také musí mít schopné politiky, kterým skutečně půjde o blaho občanů, kteří jim dali hlas a ne o jen o to své. Strategický partner by nemocnici mohl vést možná lépe, ale v čem by se jeho vedení lišilo od toho současného? Hospodařil by zodpovědně a do vedení nemocnice by obsadil schopné managery. Proč tedy kraj uvažuje o strategickém partnerovi pro KKN, když by stačilo obsadit vedením schopné managery, ale opravdu schopné a ne ty, kteří v minulosti už selhali a nehospodaří s majetkem kraje jako se svým? A kdo by tím strategickým partnerem jen tak náhodou měl být? Že by společnost PENTA, která ovládla nemocnice v Ostrově a Sokolově a už při přebírání těchto nemocnic prohlásila, že má zájem o další investice v kraji. Je tou investicí snad KKN? Nemocnici, která by nebyla totiž v takové ztrátě by nebyl důvod předávat pod vedení jiné společnosti. A pronajmout si nemocnici, když ten kdo bude investovat do modernizace je Karlovarský kraj je docela dobrý kšeft. To je stejné, jako by jste pronajali svůj vlastní byt a platili nájemci ještě nájem, nějak tak to funguje totiž v nemocnici v Sokolově, kterou vede právě společnost PENTA, která časně po převzetí nemocnice v Ostrově zrušila kvalitní porodnici, jelikož nebyla dostatečně zisková. Zisk je totiž co je na prvním místě této společnosti a ne blaho pacientů. A z jakého důvodu vedení Karlovarského kraje situaci neřešilo mnohem dříve? Jde o managerské selhání nebo záměr předat nemocnice v Karlových Varech a Chebu pod vedení někoho jiného? Co je důvodem špatného vedení těchto nemocnic, neschopnost nebo snad záměr? Otázek je mnoho, ale odpovědi žádné, ty ukáže až čas, ale aby nebylo pozdě.

Stát není možné řídit jako jednu velkou firmu, jelikož například zdravotnictví, školství, armáda nemohou být výdělečné a občanům musí být zajištěno kvalitní vzdělání, zdravotní péče a bezpečnost, pokud ho tedy nechcete celý zprivatizovat a vlastnit. Pak je to, ale zisk oč tu běží na úkor blaha svých občanů.

(převzato z Profilu)

autor: PV