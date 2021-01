Marková (KSČM): Strategie očkování proti Covid-19 potřebuje doplnit a vylepšit

reklama

Dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci a mohlo by dojít k zahlcení nemocnic. Celkem jde asi o 600 000 lidí. Následně budou mezi prioritními skupinami také praktičtí a dětští lékaři, vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19 a pracovníci integrovaného záchranného systému. Rychlost očkování bude ovlivňovat to, jak rychle budou dodávány vakcíny od výrobců, vybudování potřebného množství očkovacích center, odpovídající počet zdravotnických prostředků a samozřejmě dostatek zdravotnického personálu.

Od února bude spuštěn centrální rezervační systém. Centralizace systému je přitom zásadní kvůli rovnému přístupu k očkování. Lidé, kteří nepatří do prioritních skupin, budou do systému zařazeni a bude jim přidělen termín po naočkování lidí z prioritních skupin. Zájemci budou muset uvést svůj věk, zaměstnání a případné onemocnění, kterým trpí a které je považováno za rizikové. Je to například cukrovka a vysoký krevní tlak. Lidem také přijde potvrzovací e-mail nebo sms. Těm, kteří se nedokáží zaregistrovat pomocí formuláře na webu, může pomoci příbuzný, praktický lékař nebo mohou zavolat na informační linku 1221. Po naočkování lidé dostanou potvrzení o očkování, doklad bude zaznamenán do Portálu občana a v budoucnu bude možné potvrzení vyzvednout například na Czech Pointu. Na mladé lidi bez jakýchkoliv zdravotních problémů by se s vakcínou proti covidu-19 mohlo dostat na přelomu jara a léta. Hlavním nedostatkem navrhovaného očkovacího postupu je registrace lidí nad 80 let k očkování proti covidu on-line. Téměř polovina úmrtí na covid se odehrála právě v této skupině a dvě třetiny obětí koronaviru byly v domovech důchodců a mezi lidmi nad 80 let, kteří v zařízeních nežijí.

Díky brzkému naočkování lze snížit riziko úmrtí přibližně o dvě třetiny. Registrace seniorů on-line zvýhodňuje technicky zdatnější starší lidi a pravděpodobně i bohatší. Podle statistiků internet nikdy nepoužily téměř dvě třetiny Čechů a Češek nad 75 let. Žádnou zkušenost s internetem nemá ani 30 procent lidí mezi 65 a 74 lety. Bez aktivního kontaktování seniorů je nereálné proočkovat potřebných 70 procent nebo i více osob starších 80 let. V této věkové skupině by bylo lepší přímé oslovení s nabídkou očkování, například oslovení praktikem. Posílit by se měla informační linka 1221 a operátoři by se měli vyškolit pro práci se staršími lidmi. Pomohlo by i zřízení krajských informačních linek. Rychlé očkování populace je základní podmínkou pro návrat k normálnímu životu a opětovnému oživení ekonomiky. Důležité je také zbavit pacienty obavy z návštěv zdravotnických zařízení, potřebných vyšetření a zákroků. Zanedbávání péče kvůli nezbytnosti zabezpečit nemocné s Covid – 19 už dnes způsobuje významné dopady na zdraví, a dokonce i životy pacientů, zvlášť onkologických.

