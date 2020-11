Martínek (Piráti): Je Miloš Zeman prezidentem dolních deseti milionů, nebo horních deseti tisíc?

reklama

Vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych reagovat na slova pana prezidenta Miloše Zemana, který v projevu opět mluvil o získání 250 mld. korun do rozpočtu zrušením daňových výjimek, které údajně celkově stojí až 380 mld. Minulý rok zmiňoval 318 mld.

Jako Piráti bereme slova prezidenta republiky vážně a proto jsme analyzovali zdroje, o kterých prezident Zeman pravděpodobně mluvil. V této souvislosti jsem i písemně interpeloval ministryni financí Alenu Schillerovou. Poskytnuté materiály skutečně značí, že zrušením všech daňových úlev daně z příjmů fyzických osob, lze získat téměř 320 mld. korun. Z této sumy by ovšem největší část - 33 % přineslo zrušení slevy na poplatníka, 19 % by přineslo zdanění důchodů a dávek či služeb z důchodového pojištění, 13 % by přineslo zdanění plnění zdravotního pojištění, a tím i snížení prostředků ve zdravotnictví, 11 % by přineslo zrušení zvýhodnění na děti.

Ostatní úlevy tvoří zhruba 24 % dané částky. Mezi ně patří osvobození dávek sociální podpory, dávek z nemocenského pojištění, dávek sociální péče, plnění státní politiky zaměstnanosti, stravenek, pomoci v hmotné nouzi, výsluh vojáků a bezpečnostních složek státu, stipendií a sleva na manželku, invaliditu a jiné.

Dále sem patří částky snižující základ daně jako jsou úroky z úvěrů pro financování bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a pojištění, darů na veřejně prospěšné činnosti, odběry krve nebo orgánů.

Je patrné, že zhruba 90 % ze sumy téměř 320 mld. korun tvoří úlevy sociálního charakteru. Jako Piráti nechceme rušit systémové úlevy solidárního charakteru, jak navrhuje prezident Miloš Zeman. Slevu na poplatníka opakovaně navrhujeme naopak zvýšit, což by nyní i podle studie VŠE a jiných poměrově více pomohlo podpořit ekonomiku zvýšením spotřeby domácností.

Podle podkladů Ministerstva financí by dále bylo možné přinést do rozpočtu zhruba 13 mld. korun zrušením všech daňových úlev také u daně z příjmů právnických osob. Zde se jedná například o odpočet výdajů na vědu a výzkum, vzdělávání, dary, slevy na dani za zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jiné. V této souvislosti již Piráti předložili návrh na zrušení osvobození příjmů při prodeji společnosti nad 20 milionů korun a další úpravy, které ostatní strany na rozpočtovém výboru bohužel odmítly.

Podle materiálu Ministerstva financí by šlo dalších 53 mld. získat zrušením snížené sazby DPH a tedy zdražením tohoto zboží, jeho zařazením do vyšší sazby. Další zdroje by šlo dle MF získat, kdyby nebyly žádné, včetně těch nejmenších OSVČ, osvobozeny od plátcovství DPH a kdyby se DPH uplatňovalo i na nájemné.

Osobně podporuji zrušení některých daňových výjimek, jako je náš návrh na zrušení osvobození příjmu při prodeji velkých společností. Podepsán jsem také pod návrhem na omezení daňové uznatelnosti investičního životního pojištění a jiné. Tyto návrhy mohou ovšem přinést zdroje pouze ve výši v řádu jednotek miliard korun.

Prezident Miloš Zeman ovšem chce dosáhnout příjmů 250 až 318 mld. Aby bylo dosaženo požadovaného příjmu z daňových úlev, musel by stát zrušit slevu na poplatníka, děti i zdanit důchody. Kromě toho by zdanil i další dávky sociálního charakteru. To si neumím představit a doufám, že to prezident nemyslí vážně. Domníval jsem se, že Miloš Zeman bude prezidentem dolních deseti milionů a ne horních deseti tisíc. Nyní přitom podporuje každoroční zadlužování o 90 mld., zrušení superhrubé mzdy s nižší sazbou, což pomáhá nejvíce nejbohatším. A místo toho bojuje proti zvýšení slevy na poplatníka, které pomáhá naopak středním a nízkopříjmovým. Děkuji za pozornost.

