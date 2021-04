Martínek: Pro mnoho lidí je s ohledem na koronavirovou krizi velmi těžké vůbec odvolit

reklama

Vážené dámy, vážení pánové,

na programu řádné schůze Poslanecké sněmovny je návrh změny zákona podpořený Piráty ohledně zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, kterou dnes můžeme podpořit přijetím pozměňovacího návrhu E1. Krajánci často investují prostředky vydělané v zahraničí do Česka, což nasvědčují i statisticky bank. Přitom tito čeští občané mají mnohdy velmi komplikovanou možnost volby oproti občanům jiných zemí Evropské unie, kde již možnost korespondenční volby dávno platí.

V době koronavirové krize je korespondenční volba z hlediska rizika nákazy ta nejlepší možnost. Někteří občané žijí také v zemích, kde není možné na české ambasádě volit a museli by cestovat do jiné země, což ovšem mohou koronavirová nařízení znemožnit. Obrátila se na mne se svým příběhem krajanka Blanka Mládková pracující na Novém Zélandu. Její dopis bych chtěl nyní cistovat.

"Jsem Češka žijící dlouhodobě s rodinou na Novém Zélandu. Manžel je Čech také, stejně tak jako naše děti. Dokud jsme žili v České republice, vždy jsme chodili ke všem volbám. Já bývala i členkou volební komise. Volit přece není o tom, že vhodím volební lístek do volební urny, je to o vyjádření názoru, jakým směrem by se naše krásná země měla dále ubírat. Velmi mě mrzí, že nyní se voleb aktivně zúčastnit nemohu. Je to příliš komplikované. Naší jedinou možností je volba na zastupitelském úřadě. Ten nejbližší je generální konzulát v Sydney. To prakticky znamená, že si musíte koupit letenku letět více než 2 000 kilometrů na území jiného státu. Cena letenky se běžně pohybuje v částce 500 novozélandských dolarů za jednu cestu. Tam a zpět je to cca 1 000 novozélandských dolarů, to je přibližně 15 000 korun.

Anketa Je Janek Ledecký dezinformátor? Ano 35% Ne 65% hlasovalo: 1783 lidí

Pokud nežijete v (Christchurchi?), Wellingtonu či Auckladu, kde jsou mezinárodní letiště, přičtěte si cestu za vnitrostátní let, který se běžně pohybuje v rozmezí 100 až 150 novozélandských dolarů, tedy 1 500 až 2 250 korun. K tomu si připočtěte ubytování v Sydney, protože za jeden den toto nestihnete a budete tam muset přespat. Zvolíte nejlevnější ubytování na okraji města, které se pohybuje od 150 novozélandských dolarů výše, to jest od 2 250 korun. Budete platit další peníze za dopravu. V blízkosti konzulátu ubytování začíná na 3 000 korunách, tedy 200 novozélandských dolarech.

Takže jít k volbám pro Čecha žijícího na Novém Zélandu znamená vydat minimálně 20 000 korun a k tomu přidat minimálně dva dny svého času, z čehož minimálně jeden den je pracovní. A nezapomeňte, že se též musíte stravovat a ceny v Austrálii jsou prostě vyšší než na Novém Zélandu. To si spousta lidí dovolit nemůže. Je to příliš vysoká částka, když vezmete, že to klidně může být půlka měsíčního rozpočtu pro čtyřčlennou rodinu. A teď mi řekněte, kolik lidí půjde za výše uvedených podmínek volit. Představte si, že já znám několik takových kteří to absolvovali, při některých parlamentních volbách či historicky prvních prezidentských volbách se zúčastnili prvního kola, nicméně se jednalo o velmi specializované odborníky s vysokým platem, bez rodiny či podobných závazků.

K tomu všemu se přidá ještě taková mimořádná situace v podobě COVID-19, kdy Nový Zéland uzavřel hranice a vstoupit mohou pouze občané a držitelé trvalého pobytu. A takových Čechů už opravdu mnoho není, necelé dva tisíce. Všichni ostatní, pokud opustí Nový Zéland, už nebudou vpuštěni do doby než se hranice zase otevřou. V neoficiálních zprávách se hovoří, že země bude uzavřena ještě celý letošní rok. Ti ostatní, to jest držitelé trvalého pobytu či lidé s dvojím občanstvím, budou muset při návratu do povinné čtrnáctidenní karantény v hotelu, kterou si také musí zaplatit. Cena je 3 100 novozélandských dolarů, cca 46 500 korun. Navíc ty hotely jsou zaplněné na cca tři měsíce dopředu. Jinými slovy byste v té Austrálii strávili tři měsíce, to je opravdu nereálné.

Když jsem do dozvěděla o iniciativě Chceme volit distančně, okamžitě jsem se k ní přidala a stala se koordinátorkou pro Nový Zéland nejen z výše uvedených důvodů. Tím dalším, který je zároveň velmi paradoxní, je to, že na Novém Zélandu není problém volit distančně. Kromě možnosti volit ve volební místnosti mohou všichni Novozélanďané bez problému volit korespondenčně a záleží jen na nich, jakou možnost zvolí. Lístek ke korespondenčnímu způsobu volby každý obdrží v předstihu společně s hlasovacími lístky.

Ještě jednou děkuji z podporu, kterou i Pirátů máme, neboť nám, Čechům žijícím v zahraničí, není jedno, co se v naší malebné zemi uprostřed Evropy děje. Máme tam své příbuzné, přátele, kamarády, vyrostli jsme tam a k České republice se váží naše vzpomínky. Někteří jsme tu krátce, někteří dlouhodobě. Mnoho z nás se chce v budoucnu do Česka vrátit. Já osobně znám několik Čechů, kteří se i po deseti, dvaceti letech strávených v zahraničí vrátili zpět do rodné vlasti. Mnoho z nich prodalo své prosperující zahraniční firmy a tento kapitál přivezli do Česka, kde jej investovali, začali podnikat, zaměstnávají lidi z regionu, žijí tam, vychovávají své děti a podílí se na růstu a prosperitě České republiky. Jsem ráda, že na nás myslíte a za to vám děkuji."

Toť dopis Blanky z Nového Zélandu, proto bych vás chtěl podpořit, že - jak vidíte - i pro mnoho lidí je s ohledem na koronavirovou krizi velmi těžké vůbec odvolit s ohledem na daná opatření tak, abyste pozměňovací návrh E1 podpořili.

Dále bych chtěl ještě zmínit jednu věc, pro zajímavost. Na webové stránce volebnimodely.pirati.cz modelujeme i pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona, kde si můžete tedy zobrazit, jak by vypadaly výsledky voleb s přijetím různých pozměňovacích návrhů, ať už to je pana Bendy, pana Vondráčka a tak dále, s ohledem na to, jak by to vypadalo v roce 2017 či i s ohledem na nějaké aktuální průzkumy.

Takže děkuji za pozornost a prosím ještě jednou o podporu korespondenční volby.

Ing. Tomáš Martínek Piráti

Tento profil není využívan. www.tomas-martinek.eu je správný

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Martínek (Piráti): Je nepředstavitelné, že by ČNB veřejně neinformovala o svých rozhodnutích Martínek (Piráti): Poslanec Lubomír "Flákanec" Volný ve svém projevu uvedl i lehce vyvratitelné lži Martínek (Piráti): Okamura pomohl Babišovi dále pobírat sporné dotace Martínek (Piráti): Nastupujícím důchodcům nadělila vláda dárek

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.