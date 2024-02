Mašek (ANO): Chvíli vidíte peníze ve své peněžence, a hned poté, abrakadabra, všechno je fuč

reklama

Zdravím všechny,

některé politické strategie jsou podobné pouličnímu kouzelníkovi – v jeden moment vidíte peníze ve vaší peněžence, a hned poté, abrakadabra, všechno je fuč.

Pětikoalice, zdá se, si oblíbila tento trik, když "odrbali" důchodce a učitele, navýšili daně i odvody, a přesto stále vypouštějí další a další balonky.

A tak čekáme, kdy nám vládní šoumeni předvedou další trik.

Ať už to je jakkoliv, občané by možná ocenili méně balónků a více pevné země pod nohama – a v peněžence.

Obecní úřady jen v obcích nad 2000 (alternativně nad 1000) obyvatel, školy s počtem žáků nad 150 (100), nemocnice v krajích dle velikosti s odbornostmi s operativou a lůžky jen ve 2-3 nemocnicích ve vybraných oborech (ORL, ortopedie, urologie, oční, ...).

Dle velikosti s redukcí počtu akutních lůžek ve prospěch následné a dlouhodobé péče a s redukcí některých oborů s operativou jen na vybrané 2-3 nemocnice v kraji (např. ORL, ortopedie, urologie, oční..).

Ono by to šlo, jde to jistě namodelovat a rozhodnout se, může to ale být „sakra drahé" politické rozhodnutí. Inspirace v jiných státech by se určitě našla, ale opravdu to chceme?

Má současná 5K vláda ambici skutečně učinit takové změny, nebo je to o pověstném "plácnutí do vody a vypuštění balonku".

Počkáme, jaká bude reakce lidí a pak možná něco uděláme.

Tihle vládní kouzelníci z pětikoalice, kteří místo králíků z klobouku vytahují nové daně a odvody, zatímco občan peněženek občanů „mizí v kouři“ by se nad sebou mohli zamyslet.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



