Metnar (ANO): Vojáci, nenechte se těmito kroky znechutit

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, jsem rád, že si nová vláda vzala příklad z práce hnutí ANO, které na resortu Ministerstva obrany nastavilo nový směr. Jsou ale oblasti, ve kterých s novou vládou nesouhlasím. Jsem přesvědčen, že stát by se měl chovat především transparentně a předvídatelně.

Za dobu vlády hnutí ANO nabrala modernizace a nákupy nové výzbroje a výstroje vysoké tempo, jaké tady v minulosti nikdy nebylo. Po období škrtů v obranném rozpočtu jsme konečně začali masivně investovat do své obranyschopnosti. Od mého příchodu na Ministerstvo obrany bylo napříč resortem uzavřeno více než 43 tisíc smluv za 150 miliard korun. Vojáci se díky tomu dočkají moderní techniky, vybavení, které opravdu nutně potřebují.

Dovolte mi připomenout další významné zakázky. Jde o nové ruční zbraně od České zbrojovky, víceúčelové vrtulníky, radiolokátory MADR, dopravní letouny CASA, malorážková munice, přenosné raketové komplety a celá řada další techniky. Zvýšená pozornost byla rovněž věnována odstranění dlouhodobé zanedbanosti nemovitého majetku zvýšením investiční výstavby výdajů na opravy a údržbu. Od roku 2018 došlo k výraznému navýšení investičních prostředků do oblasti nemovité infrastruktury a v roce 2020 byl díky tomu zastaven proces jejího postupného zanedbávání.

Byla zpracována koncepce rozvoje a udržování nemovité infrastruktury resortu do roku 2035 a objemové a zastavovací studie k stavebnímu rozvoji jedenácti prioritních posádek Armády České republiky. Celkový počet realizovaných investičních akcí za sledované období činí více než 1 700 akcí. Investiční akce byly zaměřeny především na rozsáhlé rekonstrukce a modernizace prvků nemovité infrastruktury a na výstavbu nových budov v souladu se zmíněnou koncepcí a také s koncepcí výstavby Armády České republiky.

Pro fungování Armády České republiky a zajištění bezpečnostních dodávek jsou stěžejní státní podniky a organizace resortu obrany. Ministerstvo obrany v uplynulých letech zásadně zefektivnilo chod a využívání státních podniků zřizovaných ministerstvem. Státní podniky byly stabilizovány jak ekonomicky, tak personálně. I přes krizi způsobenou kůrovcem a pandemii koronaviru byly přijaté jednoznačné strategie, které zajistí jejich efektivní fungování. Státní podniky před několika lety čelily existencionálním problémům a bojovaly s cash flow, dnes je na stole navyšování platů jejich zaměstnanců.

U Vojenských lesů a statků díky efektivnímu krizovému řízení došlo k úspěšnému zvládnutí kůrovcové kalamity s tím, že si státní podnik zachoval kladný hospodářský výsledek bez použití rezerv. Byly přijaty jednoznačné strategie, které zajistí efektivní fungování státních podniků díky konkrétním a měřitelným cílům, které mají pevné termíny a dopředu definované odpovědné osoby za plnění těchto úkolů.

U příspěvkových organizací jsou důležité velké investice do infrastruktury zejména u vojenských nemocnic v řádu miliard korun. Organizace Ministerstva obrany začaly intenzivně využívat prostředky z evropských fondů, které se v minulosti resortu vyhýbaly. Vojenské nemocnice sehrály a stále sehrávají významnou roli v rámci boje s pandemií koronaviru a to jak v oblasti léčby, tak v rámci testování a zejména očkování. Ústřední vojenská nemocnice zajistila vytvoření a provoz úspěšného Národního očkovacího centra.

Za vlády hnutí ANO byla podpora domácího průmyslu prioritou. Armádní zakázky přinášejí práci a peníze Čechům. Proto plných 97 % uzavřených smluv bylo s českými dodavateli. Během mého působení v resortu bylo s českými subjekty uzavřeno více než 42 tisíc smluv za téměř 94 miliard včetně 526 smluv za přibližně více jak 24 miliard se státními podniky, u kterých je zřizovatelem Ministerstvo obrany. Pokud se u nás něco nevyrábí, jako radiolokátory MADR, vrtulníky a další technika, a dodavatel byl ze zahraničí, trvalo Ministerstvo obrany na minimálně třicetiprocentním podílu českého průmyslu. Uvedu dva příklady: Nákup děla Caesar, kde se budou naše firmy podílet ze 40 %, a raketový systém SPYDER, kde se budou české firmy podílet 38 %.

Investice do obrany se pozitivně odrážejí v růstu HDP, výběru daní a zaměstnanosti. Na jaře minulého roku také vznikla Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci pod zkratkou AMOS, jejímž cílem je podpora prodeje vojenského materiálu na mezivládní úrovni. Po podobné podpoře volaly české firmy už mnoho let. Nástrojem pro mezivládní obchod s vojenským materiálem disponuje jen sedm států na světě, nyní i Česká republika. A zároveň už tato podpora sklízí ovoce. Naše vláda schválila uzavření dohody se Severní Makedonií na opravu vojenských vrtulníků.

V oblasti podpory domácího průmyslu je zásadní oblast podpory exportu, neboť český obranný průmyslu je na exportu závislý z více než 90 % a úspěch v zahraničí zároveň umožňuje firmám větší investice do rozvoje svých kapacit v Česku. Za vlády hnutí ANO byla schválena aktualizovaná strategie vyzbrojování a podpory rozvoje českého obranného průmyslu, která určuje směřování v oblasti podpory obranného průmyslu nově až do roku 2030. S podporou domácího průmyslu úzce souvisí také podpora obranného výzkumu, vývoje a inovací. V této oblasti je resort obrany stabilním poskytovatelem finančních prostředků pro subjekty z obranného průmyslu, z akademické sféry i výzkumné organizace.

Co se týče obranné zahraniční politiky, se v období let 2014 až 2021 Armáda České republiky úspěšně zapojila do operací NATO, Evropské unie a OSN. V Mali jsme ve spolupráci s Francií a dalšími evropskými spojenci zapojeni do výcviku tamních ozbrojených sil a boje proti terorismu v rámci úkolového uskupení Takuba, kde jsme se zapojili jako jedna z prvních evropských zemí. Od června roku 2020 do ledna roku 2021 Česká republika úspěšně velela misi EUTM, v době obnovy fungování mise po první vlně covidu a po vojenském puči v srpnu roku 2020.

V roce 2021 jsme v obtížné situaci do konce června bezchybně zvládli stažení vojáků z Afghánistánu. V naprosto chaotické situaci pak byla v srpnu roku 2021 perfektně zvládnuta evakuace zastupitelského úřadu a afghánských spolupracovníků z Kábulu do České republiky. Včas byla zahájena kvalitní příprava resortu na předsednictví v Radě EU ve druhé polovině letošního roku. V roce 2020 byla během českého předsednictví V4 schválena nová dlouhodobá vize obranné spolupráce zemí V4 s cílem posílit roli zemí V4 v NATO a EU. Na začátku roku 2021 byl úspěšně dokončen projekt společného nákupu cvičné munice prostřednictvím agentury NATO NSPA iniciovaný a vedený Českou republikou.

Pro zabezpečení obranyschopnosti České republiky je důležité zajištění náboru vojáků. Ke konci roku 2021 měl resort obrany téměř 27 tisíc vojáků z povolání. Stoupající zájem o službu v armádě odráží zásadní změny v systému odměňování a stabilizaci platového ohodnocení vojáků na úrovni odpovídající trhu práce. Průměrný služební plat vojáků z povolání vzrostl z 26 tisíc v roce 2014 na více jak 40 tisíc v roce 2021. V roce 2015 jsme předložili a do praxe zavedli zásadní změny v zákoně o vojácích z povolání a v roce 2016 zcela novou právní úpravu služby vojáků v aktivní záloze. Zvýšil se i počet vojáků v aktivní záloze. Od roku 2018 roste počet vojáků aktivních záloh každý rok v průměru o 10 %, dnes jich máme víc jak 3,5 tisíce. Došlo k návratu efektivního třístupňového způsobu velení a řízení Armády České republiky, jaký je běžný v armádách NATO. To znamená - strategický stupeň, operační stupeň, taktický stupeň.

V této covidové době musím opět zmínit, jak je armáda zapojena do boje s pandemií. Armáda od počátku pandemie pomáhá všude, kde je třeba. Lidé to vnímají a ještě více to posílilo její důvěryhodnost. V září 2020 důvěřovalo Armádě České republiky více jak 75 % našich občanů, což bylo nejvíce od začátku sledování od roku 1994. V první a druhé vlně armáda pomáhala s transportem a distribucí zdravotních pomůcek, na ostrahu státní hranice bylo nasazeno 9 tisíc vojáků. Bez vojáků by nevznikla chytrá karanténa, více jak 2 tisíce vojáků dvakrát pomohly při organizaci voleb. Několik měsíců udržovali vojáci a příslušníci aktivních záloh v chodu Národní očkovací centrum v O2 Universum, ve kterém bylo vyočkováno více jak 680 tisíc dávek vakcíny. Bylo vybudováno polní záložní zdravotnické zařízení v areálu Výstaviště s kapacitou 500 lůžek. Nasazení v nemocnicích a sociálních domovech v celkem 163 sociálních a zdravotních zařízeních vypomáhalo více jak 5 tisíc vojáků. Celkem od začátku v boji s pandemií se vystřídalo více než 25 tisíc vojáků. Armáda také hned zareagovala po tornádu na jižní Moravě a vyslala tam své specialisty, především ženisty, a také např. psychology, lékaře a vojenské policisty. Pomáhalo tam téměř 1 200 vojáků, ale také nepočítaně dobrovolníků z řad aktivních záloh.

Závěrem bych se chtěl vyjádřit ke krokům nové vlády a jejímu programovému prohlášení. Jistě se shodneme v navýšení výdajů na obranu, avšak se neshodneme v tempu růstu a formě zajištění. Jednalo by se o skokový nárůst 50 a více miliard do roku 2025. Zatím jsem neslyšel, kde na to chce vláda vzít. Skokové navýšení výdajů na obranu ve výši minimálně 2 % HDP samo o sobě negarantuje jejich efektivní využití a tedy ani posílení obranyschopnosti státu.

Pokud je zde skutečně záměr o skokové navýšení v roce 2025 v takové výši, je třeba na to Ministerstvo obrany rovněž personálně připravit. To znamená, navýšit personál. To je v přímém rozporu s deklarací, že nová vláda chce snižovat počty úředníků.

Druhým argumentem proti uzákonění je přímá závaznost takovéhoto kroku. Nevíme, na jaké úrovni bude česká ekonomika v roce 2025. Z pohledu probíhající ekonomické krize, jejíž vývoj nelze podle dosavadního průběhu dost dobře předvídat, nelze ani legislativně ošetřené navázání obranných výdajů na HDP považovat za prvek, který zcela stabilizuje rozpočet obrany. Naopak lze očekávat meziroční výkyvy dosahovaného HDP, které následně rozkolísají rozpočty výdajů na HDP navázané. Dobře, ale vaše vyjádření o velkém schodku a ušetření 80 miliard mi poté nedává smysl. Nezasloužilo by si Ministerstvo obrany a armáda jasné návrhy, jak budou financováni?

Z posledních kroků vlády je jasné, že chce občany omezovat, snižovat jejich komfort, například omezením slev na jízdném a především úsměvným navýšením platů z původních naší vládou schválených 1 400 korun pouze o 700 korun. Vedle toho už de facto za tři roky dávat 2 % HDP do rozpočtu. Toto navýšení platů o 700 korun má být onou motivací pro vojáky a zvyšování náborových cílů? Takto děkujete vojákům za jejich pomoc a mimořádné nasazení? Co slyším od vojáků na vašich 700 korun? Výsměch, raději nic než toto.

Na závěr mi dovolte vzkázat vojákům. Vojáci, nenechte se těmito kroky znechutit, ještě jednou vám za vaši službu děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

