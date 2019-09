Michálek (Piráti): Je třeba zvolit řešení, aby vláda nemohla okamžitě odvolat nejvyššího státního zástupce

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové,

k té apokalyptické vizi pana předsedy Okamury, kde nám hrozí ovládnutí českých soudů evropskými soudy a ovládnutí českých zákonů evropskými zákony, bych snad chtěl jenom dodat, že soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku už existuje mnoho let a už mnoho let existuje povinnost našich soudů v případě, že jde o aplikaci evropského práva a je tam potřeba položit předběžnou otázku, tak se obrátit na soudní dvůr Evropské unie a ten potom odpovídá na tu předběžnou otázku. Stejně tak samozřejmě existuje postavení českého práva vůči evropskému právu povinnost aplikovat přednostně evropské právo a u nařízení je tam přímý účinek a v případě, že Česká republika neimplementuje směrnice, tak jsou tam samozřejmě mechanismy, které vedou k tomu, aby Česká republika svoje závazky vyplývající z mezinárodních smluv o Evropské unii dodržela. Takže to už tady dávno existuje a teď tuto soustavu doplňujeme o ten prvek evropského žalobce a logicky, když sem Evropská unie, to znamená bohaté západní státy, nalijí 50 miliard korun každý rok, čisté peníze pro Českou republiku, tak logicky asi nechtějí, aby se ty peníze tady rozkrádaly. Chtějí mít nějaký efektivnější způsob kontroly využití těch peněz, ne že si budeme posílat nějaké papíry. Já tohle považuji za pozitivní prvek, že ty evropské peníze budou pod větší kontrolou, nebude tam hrozit, že se budou rozkrádat, protože Evropská unie má samozřejmě větší zájem na tom, aby se ty prostředky kontrolovaly, zatímco tady má každý zájem jenom na tom, aby se to utratilo, a to, že se to využívá na nesmysly v řadě případů, to je až zájem druhotný.

Ale teď k tomu, co já považuji za nepodstatnější na našem dnešním rozhodování, a to je problematika nezávislosti státních zástupců na moci výkonné, čili na vládě. Podle současného systému má vláda možnost odvolat nejvyššího státního zástupce kdykoliv a bez uvedení důvodu. Myslím si, že to je nekoncepční a na kulatém stolu, kde byli přítomni zástupci politických stran i expertů, tak se ukázalo, že to je řešení, které je ojedinělé a které vytváří poměrně velkou závislost státních zástupců na moci výkonné. Je samozřejmě pravda, že státní zástupci jsou zařazeni do moci výkonné, ale to ještě neznamená, že realizují vůli vlády a mají být na ní tímto způsobem závislí. Naopak, ty kreační a regulační mechanismy mají být nastaveny tak, aby umožnily státnímu zástupci nezávislost, aby mohl nestranně prověřovat kauzy. Teď to máme v naprosto akutním případu, kdy nejvyšší státní zástupce prověřuje živou věc, ve které jde o předsedu vlády a současně ten samý, nejvyšší státní zástupce může být vládou odvolatelný. Já jsem přesvědčen, že v tomto - řekněme - systémovém rozhodnutí se nemůžeme spoléhat na osobní statečnost těch jednotlivců. Máme tady příklady, ať už je to konec pana Leo Steinera, který zastavil dotace pro Agrofert, zemědělské, a následně byl v zásadě donucen k tomu, aby skončil na příslušném úřadě, nebo šéf finančního úřadu Karel Trefný, který doměřil Agrofertu daň. Opět skončil. Rozhodnutí bylo soudem prohlášeno za nezákonné. Takže osobní statečnost může vést v řadě případů jenom k tomu, že ten člověk na tom úřadě skončí. Proto v řadě případů to funguje tak, že státní zástupci a jiné další funkce jsou odvolatelné, nebo soudci atd., jsou odvolatelní pouze v kárném řízení na základě iniciativy, která může vzejít z Ministerstva spravedlnosti, ale ve výsledku o ní rozhoduje nezávislý kárný soud.

My jsme přišli tedy po tom kulatém stolu s vlastním návrhem společně s panem předsedou Stanjurou a s panem předsedou Výborným, který má poměrně vysokou podporu mezi opozičními stranami, a paní ministryně přislíbila, že s vlastní novelou přijde v červnu tohoto roku. Do dnešního dne neznáme konečný výsledek toho, co se projednávalo na legislativní radě vlády, ve vládě to není, v Poslanecké sněmovně to není, přesto, že paní ministryně slibovala, že to má být už v červnu.

S těmi věcmi, které se navrhují, opravdu musím říct, že spokojeni nejsme. Paní ministryně tam uvažuje snad o tom, že by rozhodující hlas v komisi pro výběr těch představitelů státních zastupitelství měli losovaní soudci, takže jsme se dostali k tomu, že ty lidi budou vybírat tedy losem vybíraní lidé, soudci, kteří mají samozřejmě odbornost v tom svém oboru, což je souzení a rozhodování, nestranné rozhodování sporů mezi občany, právnickými osobami, ale asi nemají úplně tu odbornost pro výběr lidí do funkcí představitelů státních zastupitelství, byť by šlo třeba o soudce trestní. Tím samozřejmě neříkám, že tam nejsou výjimky, lidé, kteří mají takové zkušenosti, ale určitě v okamžiku, kdy se navrhuje los, tam bude docházet k případům, kdy budou vylosováni lidé, kteří tyto zkušenosti a potřebnou odbornost v této oblasti nemají.

Takže já bych vás chtěl poprosit, abyste podpořili, pokud chcete, nezávisle, aby byl nejvyšší státní zástupce nezávislý na vládě a mohl skutečně nestranně, bez obav z jakéhokoliv tlaku rozhodovat o té živé kauze, i do budoucna aby se podílel na výběrových řízeních, která budou vypsána na šéfy vrchních státních zastupitelství a nikoliv, aby to bylo tak, že vláda si dosadí v příštím volebním období tedy jak nejvyššího státního zástupce, tak vrchní státní zástupce, tak abyste, prosím, podpořili ten náš návrh, který v ústavněprávním výboru nedostal ani negativní, ani pozitivní stanovisko. Logicky vláda je proti tomu, vládě to samozřejmě vyhovuje, že může působit svým tlakem na nejvyššího státního zástupce už tím implicitním, a myslím si, že i kdyby byl člověk, který má sebevětší osobní statečnost, tak pokud to chceme nastavit systémově dobře, je potřeba zvolit to řešení, ve kterém vláda nebude moci bezdůvodně a okamžitě odvolat nejvyššího státního zástupce. Děkuji za pozornost a za podporu našeho pozměňovacího návrhu pod písmenem C.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Michálek (Piráti): Zákon proti politickým trafikám prošel prvním čtením Sněmovna opět odmítla hlasovat o nominačním zákonu Pirátů Piráti: Vláda vyškrtla z nominačního zákona dozorčí rady, navrhne ještě horší zákon než před volbami Piráti: Nominační zákon zavede kritéria pro fungování státem ovládaných podniků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV