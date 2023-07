Michálek (Piráti): Píšu pro lidi z Milion chvilek pro demokracii. O střetu zájmu

reklama

Zpřísnění střetu zájmů jde do Senátu! A není na co čekat. Chci, aby zákon prošel. Bylo by neštěstí, kdyby se nám vrátil zas do Sněmovny, tak jsem napsal pár odstavců, hlavně pro lidi z Milion chvilek pro demokracii.

Dneska jsme se totiž s Milionem Chvilek potkali já a pan předseda Senátu Miloš Vystrčil, kterého zaplavily tisíce mailů od lidí. Požadují, aby zákon o střetu zájmů řešil ještě online média, tedy aby je nemohli vlastnit politici. OK, ale snažil jsem se jim vysvětlit, proč to nejde řešit teď v novele, kterou Senát projednává. Dneska totiž žádnou regulaci online médií nemáme. A jak to udělat, to by bylo na velkou debatu na Ministerstvu kultury, nikoliv na jednoduchou změnu spíchnutou během pár dnů.

A hlavně: Zpřísnění zákona proti střetu zájmů nám zabralo nějaké dva roky, abychom to dostali skrz Sněmovnu. Kdyby se teď zákon vrátil zpátky do Sněmovny, opozice by to zneužila k pokračování zdržovacího pekla. Bohužel zákony vrácené Senátem mají zvláštní režim, že musí být na řádné schůzi, takže je jde jednoduše blokovat tím, že poslanci do kolečka vystupují k programu. Tedy znovu spacáky, nocování apod. A nejdřív bychom museli prosadit změnu pravidel pro diskusi o programu a až potom vrácený zákon. Takže při současném návalu ve Sněmovně bychom to dodělali až někdy v příštím roce. Takže to fakt nejde a je potřeba jít na to jinudy.

Zájem pojmout internetová média do zákona proti střetu zájmů, který kdysi poprvé vzneslo paradoxně ANO jako jeden z milionu zástupných důvodů, je sám o sobě legitimní. Vnímají to i senátorky a senátoři. Ale Senát je tu hlavně od toho, aby dbal na čistotu legislativy a sloužil jako pojistka, nejde od něj očekávat, že bude nahrazovat vládní legislativu a velkou politickou debatu. Proto jsem tento podnět předal tam, kam patří, tedy ministru kultury Martinu Baxovi. Náš náměstek Ondřej Chrást bude s panem ministrem diskutovat možné řešení.

Držím palce senátorům, aby se jim podařilo zákon úspěšně schválit a praxi ovlivňování médií ze strany politiků, kteří je vlastní, definitivně skončit. Není to lék, který nahradí novinářskou etiku, ale nezbytný první krok.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

